ONU condena actos racistas contra la tenista Coco Gauff

Gauff perdió ante Elise Mertens dos días después y comentó que no tenía “energía” y que se sentía como si fuera a desmayarse

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado su condena ante los ataques racistas dirigidos a la tenista Coco Gauff, instando a la comunidad a unirse en la lucha contra el racismo y el sexismo.

En un mensaje publicado en redes sociales el sábado, la oficina, encabezada por Volker Türk, destacó que los comentarios racistas que Gauff ha recibido en línea son “inaceptables y evidencian que las atletas negras son blanco de ataques raciales y vitriolo”.

La tenista, que ha ganado dos títulos de Grand Slam y ocupa el cuarto lugar en el ranking mundial, reveló la semana pasada que ha sido objeto de una cantidad “increíble” de comentarios racistas en redes sociales, tras un punto polémico en su partido del lunes en el Abierto de China contra la jugadora local Sun Xinran.

Dos días después, Gauff fue derrotada por Elise Mertens y comentó que se sentía sin “energía” y que estaba al borde del desmayo.