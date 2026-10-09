ONE Championship estrenará guantes Venum en ONE SAMURAI 4

La incorporación de los nuevos guantes tendrá lugar en el Ariake Arena, durante una cartelera que contempla dos combates por campeonatos mundiales

ONE Championship estrenará guantes de competencia fabricados por Venum el próximo 17 de octubre en ONE SAMURAI 4, en Tokio, como parte de una alianza que incluye equipamiento y vestimenta para distintas series de eventos de la organización.

El acuerdo entró en vigor el 1 de octubre y establece a Venum como proveedor oficial de ropa y guantes para ONE SAMURAI, la serie japonesa de la promotora.

La incorporación de los nuevos guantes tendrá lugar en el Ariake Arena, durante una cartelera que contempla dos combates por campeonatos mundiales.

El cambio de guantes comenzará en ONE SAMURAI

La colaboración tiene un alcance distinto según el evento: en las funciones numeradas y ONE Fight Night, Venum suministrará la vestimenta oficial, mientras que en ONE SAMURAI también proporcionará los guantes utilizados en competencia.

La implementación se planteó en dos etapas, con el debut de la ropa programado para ONE Fight Night 48, el 2 de octubre en Bangkok, y la introducción del equipamiento de competencia en Japón dos semanas después. Los integrantes de las esquinas también contarán con camisetas que combinan las marcas de ONE y Venum.

El anuncio describe los nuevos guantes como modelos personalizados para competencia, aunque todavía no detalla su peso, materiales o características del acolchado. Tampoco confirma que su utilización se extenderá a todas las carteleras de ONE Championship.

Dos peleas de campeonato acompañarán el estreno

ONE SAMURAI 4 tendrá entre sus principales enfrentamientos la defensa del campeonato mundial de kickboxing de peso gallo de Jonathan Haggerty ante Hiroki Akimoto. En muay thai, Nadaka expondrá el título mundial de peso átomo frente a Rifdean Masdor.

La programación también incluye las semifinales del torneo de kickboxing de peso pluma, con los cruces de Marat Grigorian contra Luo Chao y Masaaki Noiri frente a Mohammad Siasarani.

Este 7 de octubre, la organización añadió tres enfrentamientos entre atletas japoneses: Shozo Isojima contra Kota Abe y Yu Takeuchi frente a Ryoto Nishiyama, ambos en artes marciales mixtas, además de Yoshinari Fukushima contra Masaki Takeura en grappling de sumisión.

Así, el estreno de los guantes coincidirá con una función que reúne distintas modalidades de combate, mientras permanece pendiente la información técnica sobre los modelos que se utilizarán en cada disciplina.