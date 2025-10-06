Omar 'N' es trasladado al penal de Puente Grande en Jalisco

El exgoleador de Chivas fue arrestado este sábado por presunto abuso sexual contra una menor y fue enviado a Puente Grande por tratarse de un delito grave

Después de haber sido detenido la noche de este sábado por presunta implicación en un caso de abuso sexual contra una menor de edad, el exjugador y leyenda del Club Deportivo Guadalajara, Omar 'N', fue trasladado a Puente Grande.

El exdelantero mexicano fue detenido este sábado 4 de octubre después de que la Fiscalía del Estado de Jalisco emitiera una orden de captura en contra del exseleccionado nacional, quien, de acuerdo a reportes oficiales, fue acusado de abuso sexual reiterado contra una menor.

Tras su detención, fuentes adicionales señalaron que podría haber más de una víctima involucrada.

Después de ser detenido, el exfutbolista fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 2 Occidente, mejor conocido como Puente Grande, una prisión de alta seguridad en Jalisco.

Este penal es reconocido tanto a nivel nacional como internacional, pues este albergó a criminales de alto calibre como a Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La decisión de trasladarlo a Puente Grande se debió a que Omar "N" está acusado de un delito que, dentro del sistema judicial mexicano, es considerado como grave.

Además, como se trata de una figura pública, las autoridades decidieron garantizar su seguridad en un penal de máxima seguridad, mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.

Este centro penitenciario es uno de los más temidos del país, no solo por sus reclusos, sino por las duras condiciones que se viven en su interior.

Como jugador, Omar Bravo tuvo una destacada carrera en México; su logro más grande fue convertirse en el máximo goleador de Chivas tras superar la marca de Salvador Reyes.