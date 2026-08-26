Olmos y Krawczyk remontan y avanzan a segunda ronda

La dupla mexicano-estadounidense superó a Kichenok y Sutjiadi en tres sets para avanzar a la segunda ronda del Abierto GNP Seguros 2026.

El Grandstand del Club Sonoma se convirtió este lunes en territorio de Giuliana Olmos, quien junto a la estadounidense Desirae Krawczyk remontó para derrotar 6-4, 3-6 y 10-5 a la ucraniana Lyudmyla Kichenok y la indonesia Aldila Sutjiadi.

La pareja mexicano-estadounidense necesitó una hora y 28 minutos para quedarse con el triunfo y avanzar a la segunda ronda del Abierto GNP Seguros 2026, luego de comenzar el encuentro con un set en contra.

El primer parcial estuvo marcado por constantes quiebres. Olmos y Krawczyk llegaron a colocarse 5-4, pero sus rivales reaccionaron y terminaron llevándose el set por 6-4.

Para el segundo set, la dupla recuperó la concentración, redujo sus errores y comenzó a dominar los intercambios. Después de colocarse 3-2, Olmos y Krawczyk encadenaron los últimos cuatro juegos para imponerse 6-3 y mandar el partido al super tie-break.

En el desempate, la pareja tomó rápidamente el control y llegó a tener ventaja de 8-3. Kichenok y Sutjiadi intentaron reaccionar al acercarse 8-5, pero Olmos y Krawczyk respondieron con los dos puntos siguientes para cerrar el encuentro 10-5.

Con este resultado, Olmos mantiene vivo su recorrido en Monterrey, torneo en el que fue finalista de dobles en 2018 y 2024. Ahora, junto a Krawczyk, buscará avanzar nuevamente hasta la pelea por el campeonato.