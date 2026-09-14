Olmecas y Toros disputan un decisivo Juego 5 de la Serie del Rey

Con la final nivelada y dos abridores que ya conocen a las ofensivas rivales, el Juego 5 representa una oportunidad para que Olmecas viaje a Tijuana con ventaja

La Serie del Rey 2026 llega a un punto determinante. Con la confrontación empatada a dos triunfos por equipo, Olmecas de Tabasco y Toros de Tijuana disputarán este domingo el Juego 5, último compromiso de la final que tendrá como escenario el Parque Centenario 27 de Febrero, en Villahermosa.

El encuentro comenzará a las 18:00 horas del centro de México y 17:00 horas de Tijuana. El ganador de esta serie quedará a una victoria de conquistar la Copa Zaachila antes de que regrese a territorio fronterizo.

Olmecas recupera el impulso y empata la serie

Tabasco llega motivado después de vencer 9-1 a Tijuana en el cuarto enfrentamiento. La ofensiva local conectó 11 imparables y tomó el control desde la primera entrada con un ataque de cuatro carreras.

Calvin Estrada fue una de las piezas más importantes al producir la primera anotación y conectar posteriormente un cuadrangular solitario. Desde el montículo, Daniel Camarena limitó a los Toros a una carrera durante siete entradas, en las que permitió tres imparables y ponchó a cinco bateadores.

El resultado dejó atrás la derrota por 2-0 sufrida por Olmecas en el tercer partido y estableció el segundo empate de la final.

Anteriormente, Tabasco había ganado 7-1 el duelo inaugural, mientras que Tijuana respondió con una contundente victoria de 13-2.

Warner y Martínez vuelven a enfrentarse

El quinto partido tendrá una repetición del duelo de lanzadores que abrió la Serie del Rey. Austin Warner subirá al montículo por Olmecas con marca de 1-0 y efectividad de 1.67 durante la postemporada.

El estadounidense fue determinante en el primer encuentro al completar seis entradas sin permitir carrera, conceder solamente tres imparables y encaminar el triunfo de la novena tabasqueña.

Por Toros abrirá Daniel Martínez, quien registra tres victorias, una derrota y efectividad de 4.15. El lanzador buscará contener a una ofensiva de Olmecas que produjo nueve carreras en su presentación más reciente.

Toros busca mantener su dominio en Juegos 5

Tijuana llega al compromiso con un antecedente favorable, pues ha ganado los tres Juegos 5 que disputó anteriormente en una Serie del Rey. Los triunfos ocurrieron contra Pericos de Puebla en 2016 y 2017, además del conseguido frente a Leones de Yucatán en 2021.

La victoria más significativa se registró en 2017, cuando los Toros conectaron cinco cuadrangulares, anotaron 15 carreras y aseguraron el primer campeonato de su historia.

No obstante, ganar el quinto juego no garantiza el título. Desde el inicio de la era de los playoffs en 1970, 19 finales llegaron empatadas 2-2 y únicamente nueve equipos que tomaron ventaja en el siguiente encuentro terminaron coronándose.

Después del partido de este domingo, la Serie del Rey se trasladará al Toros Mobil Park. El Juego 6 se celebrará el martes 15 de septiembre y, en caso de ser necesario, el séptimo y definitivo se disputará un día después en el mismo escenario.

Con la final nivelada y dos abridores que ya conocen a las ofensivas rivales, el Juego 5 representa una oportunidad para que Olmecas viaje a Tijuana con ventaja o para que los Toros vuelvan a casa a solamente un triunfo del campeonato.