Olmecas vence a Pericos y está a un triunfo de la Serie del Rey

La novena tabasqueña derrotó 2-1 a Puebla en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur y tomó ventaja de 3-1 en la serie

Los Olmecas de Tabasco derrotaron 2-1 a los Pericos de Puebla en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur y tomaron ventaja de 3-1, por lo que quedaron a una victoria de avanzar a la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol.

El encuentro comenzó con dominio de los lanzadores. Durante las primeras tres entradas, ninguno de los dos equipos consiguió llevar corredores al plato y la pizarra se mantuvo sin carreras.

Tabasco rompió el empate en la cuarta entrada. Randy Romero se embasó por un error de fildeo y posteriormente se robó la segunda base. Seguidamente, Marco Hernández conectó un doblete y Romero anotó para colocar el 1-0.

Los Pericos intentaron responder en los siguientes episodios, pero la defensiva de Olmecas consiguió mantener la ventaja.

Para la quinta entrada, Puebla colocó a Luis Castro y Michael De La Cruz en bases, aunque una doble matanza terminó con la amenaza.

La pizarra permaneció 1-0 hasta la octava entrada, cuando Olmecas volvió a producir cuando Phillip Ervin conectó un sencillo que permitió a Jasson Atondo llegar al plato para anotar la segunda carrera de la noche y acercarse a la victoria.

Pericos respondió en la parte baja del octavo episodio cuando Herlis Rodríguez produjo mediante un elevado de sacrificio que permitió la anotación de Sebastián Elizalde.

Puebla redujo la diferencia a 2-1 y llegó al noveno episodio con posibilidades de igualar el encuentro. Sin embargo, Olmecas consiguió contener la ofensiva local para conservar la ventaja mínima.

Tabasco incluso buscó ampliar su ventaja desde el inicio de la novena entrada. Oscar González conectó sencillo y Carlos Arellano recibió un pelotazo. Posteriormente, Arellano se robó la segunda base, aunque un rodado de out de Atondo terminó con la ofensiva de los visitantes.

Con el triunfo, Olmecas de Tabasco se colocó 3-1 arriba en la Serie de Campeonato de la Zona Sur y necesita solamente una victoria más para conquistar la serie y obtener el boleto a la Serie del Rey.