Olmecas pega primero en Serie del Rey; vence 7-1 a Toros

Tabasco combinó un ataque de nueve imparables para derrotar a Tijuana, en el inicio de la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol

Los Olmecas de Tabasco dieron el primer golpe en la Serie del Rey 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol al imponerse anoche por marcador de 7-1 a los Toros de Tijuana en el Juego 1, disputado en la ciudad fronteriza.

La novena tabasqueña aprovechó un rally de cuatro carreras en la tercera entrada para tomar una ventaja temprana que ya no perdería. Los errores defensivos de los fronterizos y la oportuna ofensiva de los visitantes marcaron el rumbo del encuentro.

Uno de los protagonistas de la fue el lanzador estadounidense Austin Warner, quien firmó una sólida apertura al trabajar seis entradas sin permitir carrera, tolerando apenas tres imparables, otorgando una base por bolas y recetando cinco ponches. Su actuación mantuvo bajo control a una ofensiva tijuanense que batalló para generar oportunidades de peligro.

El ataque de Tabasco comenzó en el tercer episodio, cuando Jasson Atondo impulsó las primeras carreras del encuentro. Posteriormente, Óscar González conectó un sencillo productor que amplió la diferencia a 4-0.

La única anotación de los Toros llegó en la séptima entrada mediante un elevado de sacrificio, pero no fue suficiente para acercarse en la pizarra.

Ya en la novena entrada, los Olmecas sentenciaron el duelo con tres carreras más, destacando un triple productor de Calvin Estrada y un cuadrangular de dos anotaciones de José Godoy para colocar el definitivo 7-1.

Con este resultado, Tabasco toma ventaja de 1-0 en la Serie del Rey y se coloca a tres triunfos de conquistar el campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol.

Por su parte, los Toros de Tijuana buscarán igualar la confrontación en el segundo juego antes de que la serie se traslade a Villahermosa.