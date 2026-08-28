Olmecas deja en el camino a Oaxaca con jonrón en la 13

Alan Espinoza conectó un cuadrangular de dos carreras para darle a Tabasco el triunfo 5-3 sobre Guerreros y avanzar a la serie de campeonato del Sur

Cuadrangular de Alan Espinoza con un compañero en los senderos, al fondo del décimo tercer episodio, hizo explotar en júbilo al estadio Centenario pues así los Olmecas de Tabasco derrotaron 5-3 a los Guerreros de Oaxaca para alcanzar la serie de campeonato de la zona sur.

Una batalla épica, digna de un séptimo desafío, pues los visitantes lucharon sin tregua de principio a fin, sin embargo, fueron los locales que finalmente sacaron la mejor parte.

En ese dramático y cabalístico capítulo, Agustín Ruiz disparó sencillo al jardín derecho y ya con dos outs, llegó el batazo grande, cañonazo por toda la vereda izquierda de Espinoza para sentenciar el éxito tabasqueño.

A partir de este sábado los Olmecas de Tabasco reciben, en el comienzo de la batalla por la supremacía sureña a los Pericos de Puebla, juego pactado a los 19:00 hrs.

Los dueños del terreno se adelantaron en el tercer acto, José Godoy obtuvo base, error del lanzador James Kaprielian, en intento de toque de Carlos Arellano, puso corredores en segunda y la antesala, Jasson Atondo trajo una carrera con incogible, en la cuarta volvieron a sumar, Seth Beer recibió pasaporte, Calvin Estrada y Godoy ligaron sencillos, este último remolcador de una anotación, un inning más tarde, Atondo conectó doblete y Marcos Hernández lo colocó en la goma gracias a inatrapable.

Los bélicos reaccionaron en el último tercio, al abrir la séptima Luis Barrera se apuntó línea de dos estaciones y Alexi Amarista lo puso en el pentágono mediante sencillo, en la octava fue Yonathan Daza quien respondió con batazo de hit productor de otra. Igualaron en la novena, Juan Santana envió a tierra prometida la momentánea igualada.

La victoria correspondió a Francis Peguero y el revés a Enderson Franco.