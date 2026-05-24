Oleksandr Usyk vence por nocaut técnico a Rico Verhoeven

El desenlace llegó en los últimos segundos del penúltimo asalto, cuando Usyk conectó una combinación que terminó con Verhoeven en la lona

Oleksandr Usyk mantuvo su invicto y retuvo sus cinturones mundiales de peso completo tras vencer por nocaut técnico en el round 11 a Rico Verhoeven, en una pelea mucho más complicada de lo esperado para el campeón ucraniano.

El combate, realizado con las Pirámides de Guiza en Egipto como escenario, dejó una de las imágenes más inesperadas del año en el boxeo: un campeón consolidado obligado a resolver en los últimos instantes ante un rival cuya carrera principal se construyó en el kickboxing.

Usyk define la pelea en un cierre caótico

El desenlace llegó en los últimos segundos del penúltimo asalto, cuando Usyk conectó una combinación que terminó con Verhoeven en la lona.

El neerlandés logró levantarse antes de que concluyera la cuenta, pero el réferi Mark Lyson decidió detener el combate a los 2:59 minutos del round 11, luego de que el campeón ucraniano se lanzara nuevamente al ataque.

La decisión provocó reclamos inmediatos, debido a que faltaba apenas un segundo para que sonara la campana y Verhoeven todavía se mantenía de pie.

“Pienso que pararon la pelea demasiado temprano, pero al final no depende de mí”, comentó Verhoeven todavía en el ring.

Verhoeven complicó al campeón con presión física

Rico Verhoeven, de 37 años, llegó al combate con una enorme trayectoria como kickboxer, pero apenas disputaba su segunda pelea como boxeador profesional.

Aun así, el neerlandés logró incomodar a Usyk durante varios rounds con presión constante, golpes al cuerpo y trabajo en corta distancia.

Su tamaño, alcance y fortaleza física le permitieron frenar por momentos el ritmo del campeón, quien lució más lento de lo habitual y tuvo dificultades para imponer su movilidad característica.

La actuación de Verhoeven recordó a algunos observadores grandes sorpresas históricas del peso completo, por la forma en que un retador considerado poco convencional logró poner en aprietos a un monarca invicto.

“Pensé que estábamos bastante parejos en las tarjetas”, dijo Verhoeven tras la pelea.

Usyk retiene sus cinturones y sigue invicto

Con la victoria, Usyk mejoró su récord profesional a 25-0, con 16 nocauts, y conservó los cinturones del CMB, AMB y FIB en la división de peso completo.

El ucraniano, de 39 años, volvió a demostrar capacidad de respuesta en una pelea adversa, especialmente en los rounds finales, cuando necesitaba cerrar fuerte para evitar una posible sorpresa en las tarjetas.

Aunque Verhoeven solo podía disputar el cinturón del CMB, su rendimiento aumentó el dramatismo de una función que terminó con discusión por la detención del réferi.

El campeón dedica el triunfo a Ucrania

Tras la pelea, Usyk reconoció la resistencia del neerlandés y dedicó la victoria a su país, en medio del contexto de guerra que atraviesa Ucrania.

“Muchas gracias, Rico, eres un peleador increíble”, expresó Usyk.

El campeón también dedicó el triunfo al “pueblo ucraniano y a los soldados ucranianos”.

El resultado mantiene a Usyk como uno de los grandes referentes del boxeo mundial, aunque la pelea dejó más preguntas de las esperadas por la dificultad que encontró ante un rival con poca experiencia en el boxeo profesional.

La victoria de Usyk confirmó su vigencia, pero también dejó abierta la conversación sobre el futuro inmediato de la división.

La polémica por la detención, el rendimiento competitivo de Verhoeven y el hecho de que las tarjetas estuvieran cerradas antes del nocaut técnico podrían alimentar la posibilidad de una revancha.

Por ahora, Usyk conserva sus cinturones y su invicto, mientras Verhoeven sale fortalecido pese a la derrota, luego de haber exigido al campeón más de lo que muchos anticipaban.