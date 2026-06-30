Oleksandr Usyk contempla enfrentar a Jon Jones en Estados Unidos

Integrantes del equipo de Usyk confirmaron que el nombre del excampeón de UFC figura entre las opciones para protagonizar su última gran pelea

La posibilidad de un enfrentamiento entre el campeón ucraniano Oleksandr Usyk y la leyenda de las artes marciales mixtas Jon Jones ha comenzado a tomar fuerza como uno de los escenarios más llamativos para el cierre de la carrera del boxeador europeo.

Aunque por ahora no existe un acuerdo formal ni negociaciones anunciadas públicamente, integrantes del equipo de Usyk confirmaron que el nombre del excampeón de UFC figura entre las opciones que analiza el ucraniano para protagonizar la última gran pelea de su trayectoria profesional, con la intención de realizarla en Estados Unidos a finales de 2026 o principios de 2027.

Usyk busca una "última danza" antes del retiro

Tras consolidarse como uno de los mejores boxeadores de su generación y después de dominar la categoría de los pesos pesados, Usyk contempla disputar un último combate de alto perfil antes de retirarse definitivamente del deporte profesional.

Dentro de las alternativas evaluadas por su equipo aparecen dos nombres con perfiles muy distintos: el excampeón mundial de peso pesado Deontay Wilder y el histórico peleador de UFC Jon Jones.

Mientras el combate ante Wilder representaría un enfrentamiento tradicional dentro del boxeo, una pelea contra Jones abriría la puerta a uno de los eventos de cruce entre disciplinas más mediáticos de los últimos años.

Jon Jones, un reto mediático sin precedentes

Considerado por muchos especialistas como uno de los mejores peleadores en la historia de las artes marciales mixtas, Jon Jones nunca ha disputado un combate profesional de boxeo, aunque su nombre continúa generando un enorme interés comercial a nivel internacional.

La posibilidad de enfrentarlo ha despertado comparaciones con otros eventos históricos entre atletas de distintas disciplinas, debido al potencial económico y mediático que tendría una cartelera encabezada por ambas figuras.

Sin embargo, la eventual negociación enfrenta varios obstáculos, entre ellos la situación contractual de Jones y la necesidad de acordar el formato deportivo bajo el cual se desarrollaría el combate.

Pese a la expectativa generada por un posible choque con Jon Jones, diversas voces dentro del boxeo consideran que Deontay Wilder continúa siendo la alternativa más realista para despedir la carrera de Usyk.

El estadounidense, excampeón mundial de peso pesado y reconocido por su poder de nocaut, representa un rival natural para un combate de despedida con alto impacto deportivo y comercial en territorio estadounidense.

El legado de Usyk ya está asegurado

A sus 39 años, Oleksandr Usyk ha construido una de las carreras más exitosas del boxeo moderno. El ucraniano conquistó todos los títulos importantes en peso crucero y posteriormente logró convertirse en campeón mundial indiscutido de los pesos pesados, consolidando un legado que lo coloca entre las figuras más importantes de su época.

Por ahora, el campeón ucraniano no ha tomado una decisión definitiva sobre quién será su último rival, pero la sola posibilidad de verlo compartir el ring con Jon Jones ya ha generado expectativa entre aficionados del boxeo y las artes marciales mixtas alrededor del mundo.