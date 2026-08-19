Ohtani llega a 30 jonrones y guía triunfo de Dodgers

Los Dodgers de Los Ángeles consiguieron una nueva victoria en su visita a Coors Field al imponerse 7-6 a los Rockies, en un encuentro donde la ofensiva angelina respondió pese al complicado momento colectivo que atravesaba.

Shohei Ohtani fue uno de los protagonistas del triunfo al conectar un jonrón de dos carreras de 448 pies, de acuerdo con la proyección de Statcast, durante la tercera entrada. Con el batazo, el japonés llegó a 30 cuadrangulares en la temporada.

Shohei Ohtani hits home run No. 30 in a @Dodgers win! pic.twitter.com/sXdnMbWps4 — MLB (@MLB) August 19, 2026

La ofensiva de Los Ángeles encontró producción a lo largo de toda la alineación, incluido Kyle Tucker, quien conectó un doblete productor hacia la esquina del jardín derecho durante un tercer episodio de tres carreras para los Dodgers.

En el montículo, el zurdo Tanner Scott consiguió un salvamento de cuatro outs después de asumir el papel de cerrador tras la entrada de Edwin Díaz a la lista de lesionados de 15 días.

Scott, sin embargo, tuvo que trabajar bajo presión para completar la victoria, pues permitió un doble de Jake McCarthy y un sencillo de Willi Castro con dos outs en la novena entrada, situación que redujo a una carrera la ventaja de los Dodgers.

Finalmente, el relevista logró cerrar el encuentro y los Dodgers sumaron un nuevo triunfo ante Colorado.

Ohtani y Crow-Armstrong aceleran por el JMV

Mientras los Dodgers celebraban la victoria, Shohei Ohtani y Pete Crow-Armstrong continúan protagonizando una intensa carrera por el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Ohtani llegó a 30 jonrones por sexta temporada consecutiva, pero Crow-Armstrong mantiene un ritmo impresionante y ya suma 31 cuadrangulares con los Cachorros.

Shohei with homer No. 30! pic.twitter.com/BIAfBptrIF — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 19, 2026 El jardinero central tuvo una actuación histórica en los últimos dos encuentros ante los Medias Blancas. El lunes conectó un jonrón de dos carreras en la décima entrada para dejar tendido a Chicago y previamente había enviado el primer lanzamiento del juego por encima de la cerca. Este martes volvió a conectar un cuadrangular abriendo el encuentro y se convirtió apenas en el decimotercer jugador desde al menos 1900 en lograrlo inmediatamente después de haber dejado tendido al rival con un jonrón en el partido anterior, según Elias Sports Bureau. Ohtani vuelve a brillar en Coors Field El japonés también extendió a 22 juegos consecutivos su racha conectando de hit en Coors Field, periodo en el que registra una línea ofensiva de .402/.463/.825, con un OPS de 1.288, 10 jonrones y 26 carreras impulsadas. Además, Ohtani llegó a 139 jonrones con los Dodgers, la cuarta mayor cantidad en la historia de las Grandes Ligas para un jugador durante sus primeras tres temporadas con un equipo. Mark McGwire encabeza esa lista con 159 cuadrangulares para San Luis, seguido por Alex Rodríguez con 156 para Texas y Babe Ruth con 148 para los Yankees. Resultados de los juegos de este martes 18 de agosto de la MLB Equipo Resultado Rival Yankees 3-1 Orioles Guardians 8-1 Giants Reds 0-3 Cardenales Piratas 4-1 Tigres Rays 5-10 Blue Jays Phillies 6-4 Marlins Red Sox 9-4 D-backs Twins 4-1 Braves Mets 2-5 Padres Royals 4-3 Athletics Brewers 22-0 Mariners Cubs 4-3 White Sox Rangers 5-0 Nationals Astros 1-3 Angels Rockies 6-7 Dodgers