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Ohtani llega a 30 jonrones y guía triunfo de Dodgers

Por: Emiliano Gutiérrez

18 Agosto 2026, 22:43

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El japonés conectó un cuadrangular de dos carreras y los Dodgers vencieron 7-6 a los Rockies en Coors Field para sumar otra victoria en Colorado

Ohtani llega a 30 jonrones y guía triunfo de Dodgers
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Los Dodgers de Los Ángeles consiguieron una nueva victoria en su visita a Coors Field al imponerse 7-6 a los Rockies, en un encuentro donde la ofensiva angelina respondió pese al complicado momento colectivo que atravesaba.

Shohei Ohtani fue uno de los protagonistas del triunfo al conectar un jonrón de dos carreras de 448 pies, de acuerdo con la proyección de Statcast, durante la tercera entrada. Con el batazo, el japonés llegó a 30 cuadrangulares en la temporada.

La ofensiva de Los Ángeles encontró producción a lo largo de toda la alineación, incluido Kyle Tucker, quien conectó un doblete productor hacia la esquina del jardín derecho durante un tercer episodio de tres carreras para los Dodgers.

En el montículo, el zurdo Tanner Scott consiguió un salvamento de cuatro outs después de asumir el papel de cerrador tras la entrada de Edwin Díaz a la lista de lesionados de 15 días.

Scott, sin embargo, tuvo que trabajar bajo presión para completar la victoria, pues permitió un doble de Jake McCarthy y un sencillo de Willi Castro con dos outs en la novena entrada, situación que redujo a una carrera la ventaja de los Dodgers.

Finalmente, el relevista logró cerrar el encuentro y los Dodgers sumaron un nuevo triunfo ante Colorado.

Ohtani y Crow-Armstrong aceleran por el JMV

Mientras los Dodgers celebraban la victoria, Shohei Ohtani y Pete Crow-Armstrong continúan protagonizando una intensa carrera por el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Ohtani llegó a 30 jonrones por sexta temporada consecutiva, pero Crow-Armstrong mantiene un ritmo impresionante y ya suma 31 cuadrangulares con los Cachorros.

El jardinero central tuvo una actuación histórica en los últimos dos encuentros ante los Medias Blancas. El lunes conectó un jonrón de dos carreras en la décima entrada para dejar tendido a Chicago y previamente había enviado el primer lanzamiento del juego por encima de la cerca.

Este martes volvió a conectar un cuadrangular abriendo el encuentro y se convirtió apenas en el decimotercer jugador desde al menos 1900 en lograrlo inmediatamente después de haber dejado tendido al rival con un jonrón en el partido anterior, según Elias Sports Bureau.

Ohtani vuelve a brillar en Coors Field

El japonés también extendió a 22 juegos consecutivos su racha conectando de hit en Coors Field, periodo en el que registra una línea ofensiva de .402/.463/.825, con un OPS de 1.288, 10 jonrones y 26 carreras impulsadas.

Además, Ohtani llegó a 139 jonrones con los Dodgers, la cuarta mayor cantidad en la historia de las Grandes Ligas para un jugador durante sus primeras tres temporadas con un equipo.

Mark McGwire encabeza esa lista con 159 cuadrangulares para San Luis, seguido por Alex Rodríguez con 156 para Texas y Babe Ruth con 148 para los Yankees.

Resultados de los juegos de este martes 18 de agosto de la MLB

EquipoResultadoRival
Yankees3-1Orioles
Guardians8-1Giants
Reds0-3Cardenales
Piratas4-1Tigres
Rays5-10Blue Jays
Phillies6-4Marlins
Red Sox9-4D-backs
Twins4-1Braves
Mets2-5Padres
Royals4-3Athletics
Brewers22-0Mariners
Cubs4-3White Sox
Rangers5-0Nationals
Astros1-3Angels
Rockies6-7Dodgers

 

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