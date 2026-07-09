¡Oficial! Rafa Márquez toma el mando de la Selección Mexicana

La Federación Mexicana de Futbol confirmó a Rafael Márquez como nuevo director técnico de la Selección Mexicana, dando continuidad al Proyecto Deportivo 2030

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) hizo oficial este miércoles el nombramiento de Rafael Márquez Álvarez como nuevo director técnico de la Selección Nacional de México, una decisión que marca el inicio de una nueva etapa para el Tricolor tras la conclusión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El anuncio fue realizado por el comisionado de la FMF, Mikel Arriola, quien confirmó que el ex capitán de la Selección tomará las riendas del equipo nacional como parte de la continuidad del Proyecto Deportivo 2030, presentado originalmente en agosto de 2024.

La FMF designa a Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Nacional de México. pic.twitter.com/saIlfrQzHp — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

La FMF explicó que la llegada de Márquez forma parte de una transición previamente contemplada dentro de la estructura deportiva del organismo.

El objetivo es mantener la línea de trabajo desarrollada durante el último ciclo mundialista y continuar con el proceso de crecimiento de la Selección Mexicana.

Cabe señalar que Rafael Márquez formó parte del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre durante el proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, participando activamente en la preparación, planeación y desarrollo del equipo nacional.

En el comunicado oficial, la Federación también agradeció la labor realizada por Aguirre durante su gestión y destacó el legado que deja al frente del combinado mexicano.

La designación de Márquez representa la llegada de uno de los futbolistas más importantes en la historia del futbol mexicano al cargo de mayor relevancia dentro de la estructura deportiva nacional.

Como jugador, disputó cinco Copas del Mundo con México y fue pieza fundamental de varias generaciones del Tricolor, además conquistó la Copa Confederaciones de 1999 y los títulos de la Copa Oro de la Concacaf en 2003 y 2011.

Su trayectoria internacional también lo convirtió en uno de los mexicanos más exitosos en Europa. Con el AS Mónaco ganó la Ligue 1 de Francia en la temporada 1999-2000, mientras que con el FC Barcelona conquistó dos títulos de la UEFA Champions League, cuatro campeonatos de Liga, una Copa Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

En el futbol mexicano inició y concluyó su carrera profesional con Atlas, además de conseguir un bicampeonato de Liga MX defendiendo los colores del Club León.

Un técnico que ya venía preparándose

Tras retirarse de las canchas, Márquez comenzó su formación como entrenador en categorías juveniles del futbol español con el Real Alcalá y posteriormente dirigió al Barça Atlètic, donde acumuló experiencia en el desarrollo de jóvenes talentos.

Su incorporación al cuerpo técnico de Javier Aguirre en 2024 fue interpretada desde entonces como parte de un plan de sucesión a largo plazo dentro de la Selección Mexicana.

Ahora, con el nombramiento oficial, Rafael Márquez tendrá la responsabilidad de liderar la nueva etapa del Tricolor y encabezar el proyecto deportivo que buscará preparar al equipo para las competencias internacionales de los próximos años.