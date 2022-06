¡Oficial! Manchester City ficha a Erling Haaland

El 'Killer' noruego firmó con el Manchester City hasta el verano del 2027; su contratación costó aproximadamente 55 millones de euros

Por: Héctor Ortega

junio, 13, 2022 18:20

Comentarios

El Manchester City hizo oficial la contratación del noruego Erling Haaland quien jugará para este conjunto durante las próximas cinco temporadas.

La contracción del recién llegado del Borussia Dortmund costó 51 millones de libras, (aproximadamente 55 millones de euros).

El joven futbolista de 21 años de edad se sumará al terreno de juego con el City este próximo 5 de julio y estará en el club hasta el verano del 2027.

"Es un día de mucho orgullo para mí y para mi familia. Siempre he visto al City y me ha encantado en las últimas temporadas. No puedes evitar que te guste su estilo de juego. Es estimulante y crean muchas ocasiones de gol, lo que es perfecto para un jugador como yo.", declaró Haaland.

Cabe destacar que su padre, Alfie Haaland, arribó al club inglés al igual que su hijo a la edad de 22 años, en donde disputó 38 partidos hasta que tuvo que retirarse del futbol por una lesión en su rodilla.