¡Oficial! Griezmann firma con Orlando City para próxima temporada

Por su parte, el Atlético de Madrid compartió un comunicado en el que se da a conocer el nuevo 'reto profesional' del delantero

Antoine Griezmann, máximo goleador del Atlético de Madrid, firmó este martes su fichaje con el Orlando City.

El delantero francés firmó por dos años con el club y se incorporará a partir de la próxima temporada, una vez finalice esta temporada con los "colchoneros" en julio del presente año.

A través de redes sociales, el club publicó un video en el que se muestra por medio de tarjetas a los próximos jugadores que arribarán a la liga MLS, siendo una de las sorpresas de esta temporada.

Sin embargo, oficializaron el fichaje en otra publicación, donde califican al delantero como un "león" y detallaron que será parte del club hasta la temporada 2027-2028.

"ANTOINE GRIEZMANN ES UN LEÓN 🦁👑



Hemos firmado al ícono global del fútbol y ganador de la @FIFAWorldCup 2018 @AntoGriezmann proveniente de @Atleti. Se unirá al club en julio de 2026 con un contrato hasta la temporada 2027–28, con una opción para 2028–29 como Jugador Designado 👏"

ANTOINE GRIEZMANN IS A LION 🦁👑



We have signed global soccer icon and 2018 @FIFAWorldCup winner @AntoGriezmann from @Atleti. He will join the club in July 2026 on a contract through the 2027–28 season, with an option for 2028–29 as a Designated Player 👏 — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 24, 2026

Por su parte, el club rojiblanco compartió un comunicado en el que se da a conocer el nuevo "reto profesional" del delantero.

"El Atlético de Madrid y Orlando City SC han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada. El delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida."

Acuerdo con el Orlando City SC para la incorporación de Griezmann a partir de la próxima temporada



ℹ️ https://t.co/XElJGiWSZ5 pic.twitter.com/RLreG0KObG — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

El documento detalla que el futbolista regresará a los entrenamientos ante la llegada de los partidos de la Copa del Rey, así como la eliminatoria de los cuartos de final de la UEFA Champions League, donde se enfrentarán al Barcelona el próximo ocho de abril, a las 13:00 horas en el Estadio Camp Nou.

Mi presente sigue siendo rojiblanco hasta el último aliento: Griezmann

Por medio de un comunicado, Griezmann también dio a conocer su sentimiento por este nuevo reto en su carrera, por todo lo vivido con el Atleti.

"No es fácil poner palabras a lo que siento, porque este club es mi casa y vosotros sois mi familia. Ha sido un viaje increíble, lleno de partidos inolvidables, de goles, de alegrías y de una pasión que solo los que sentimos el Atleti podemos entender."

Aseguró que le quedan meses con la camiseta, por lo que "dejará la vida" en cada partido".

"Tenemos por delante todavía muchas oportunidades para ser felices. Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo. Queda lo mejor. Lo haremos como siempre: juntos."

Nos queda un último baile: Atlético de Madrid

Ante este nuevo contrato, el Atlético de Madrid compartió una publicación en donde mencionaron que esta temporada será su "Último Baile" con su máximo goleador.

Al estilo del "Dream Team", el club rojiblanco compartió la imagen donde se muestra la evolución a través de los años de Griezmann con el equipo, con quien ha compartido gran parte de su carrera a través de 10 temporadas.