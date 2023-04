¡Oficial! Aaron Rodgers, nuevo mariscal de campo de los Jets

El experimentado 'quarterback' Aaron Rodgers, pasó este lunes de los Green Bay Packers a los New York Jets a cambio múltiples selecciones de las ediciones del Draft 2023 y 2024 de la NFL.



Además de Rodgers, los Jets recibirán de Green Bay una selección primera ronda (turno 15) y una de quinta ronda (número 170) en el Draft de este año.

Los Packers obtendrán de New York una selección de primera ronda (turno 13), una de segunda ronda (número 42) y una de sexta (207) del Draft que arranca este jueves y una segunda selección del Draft 2024 que podría convertirse en una de primera ronda si Rodgers llama el 65 por ciento de las jugadas en la temporada 2024.

Aaron Rodgers, de 39 años, estuvo en los Packers durante 18 temporadas, 15 de ellas como titular, durante las cuales los llevó a ganar el Super Bowl XLV, partido del que fue designado Jugador Más Valioso (MVP).

