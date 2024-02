 Octavos de final de la Champions: ¡Acción esta semana!

El prestigioso torneo de la UEFA Champions League continúa esta semana con los emocionantes compromisos de ida de los octavos de final.

Los enfrentamientos más destacados incluyen el duelo entre el Inter y el Atlético de Madrid, así como el partido entre el Nápoles y el Barcelona.

Tras una primera ronda llena de acción, donde equipos como Real Madrid, PSG, Manchester City y Lazio tomaron ventaja, los días martes 13 y miércoles 14 de febrero marcaron el inicio de esta fase eliminatoria.

Ahora, el martes 20 y miércoles 21 de febrero, se disputarán los restantes partidos de ida, todos programados para las 14 horas, tiempo del centro de México.

El enfrentamiento entre el Inter y el Atlético de Madrid promete ser uno de los más emocionantes de la jornada. Diego Simeone, entrenador del Atlético, será el centro de todas las miradas al regresar al Stadio San Siro, donde pasó dos años como jugador y ganó la Copa de la UEFA en la temporada 1997/98.

Además, este partido será el número 100 de Simeone como entrenador en la Champions League.

Por otro lado, el Nápoles se enfrentará al Barcelona en un duelo que se espera sea muy disputado.

El Barcelona, actualmente con problemas de rendimiento, tendrá que enfrentarse a un Nápoles que está viviendo una gran temporada, llegando a los octavos de final por primera vez desde la 2015/16.

El PSV, invicto en casa esta temporada, se enfrentará al Dortmund con la esperanza de continuar su buena racha en competiciones europeas. Mientras tanto, el Barcelona buscará superar sus dificultades recientes ante un Nápoles en forma.

