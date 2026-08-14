Ocho raquetas mexicanas buscan pase al Abierto de Tenis Monterrey

El Prequaly comenzará a las 15:00 horas en las canchas del Club Sonoma, en Monterrey, y la final se disputará el domingo

Las ocho mejores tenistas jóvenes de México competirán este viernes por el anhelado wildcard que les permitirá disputar la ronda de calificación del Abierto GNP Seguros 2026.

El Prequaly comenzará a las 15:00 horas en las canchas del Club Sonoma, en Monterrey, y la final se disputará el domingo, cuando se conocerá a la jugadora que obtendrá el pase a la Qualy del torneo WTA 500.

Previo al inicio de la competencia, las participantes realizaron este jueves un recorrido por las instalaciones del Estadio GNP Seguros y participaron en un Media Day, al que asistió INFO 7.

Para Lya Fernández, de 19 años y originaria de Monterrey, disputar el torneo en casa representa una motivación especial.

“La verdad es que estoy muy motivada. A mí me gusta jugar en casa, este es mi torneo favorito y estoy muy emocionada por esta oportunidad”, dijo Fernández.

La tenista regiomontana destacó que obtener el wildcard representaría un impulso importante tanto en su carrera como en su confianza.

“Me encantaría hacer un gran papel en este torneo. Tenísticamente me aportaría mucho porque me daría mucha confianza en mi juego, en mi persona y en el trabajo que he hecho”.

El Prequaly se ha convertido en una tradición en la antesala del Abierto GNP Seguros, al ofrecer a las tenistas mexicanas la posibilidad de competir por un boleto a la ronda de calificación de un torneo WTA 500 y medirse con algunas de las mejores jugadoras del mundo.

Para Midori Castillo, de 22 años y procedente de Tijuana, Baja California, la oportunidad representa una experiencia que difícilmente podría obtener en otro torneo nacional.

“Este pase es sumamente importante porque te da una experiencia que no vas a conseguir en otro torneo. Es un WTA 500 al que vienen las mejores del mundo; competir con ese nivel no solo te va a motivar, también te va a dar una experiencia que no vas a tener en otros torneos de México”, enfatizó Castillo.

Castillo también destacó la emoción de participar por primera vez en esta competencia.

“Es mi primera vez en este torneo. Se me dio la oportunidad de tener la invitación y estoy súper emocionada de competir contra el talento mexicano y las mejores de México. Estoy muy feliz y voy a disfrutar el proceso”.

Las participantes coincidieron en que el Prequaly representa una oportunidad única para el desarrollo de las tenistas nacionales.

Marianne Ángel González, de 18 años y originaria de Tapachula, Chiapas, aseguró que disputar el torneo es una oportunidad que las jugadoras deben aprovechar.

“Me parece una oportunidad para todas las mexicanas, es un torneo padrísimo. Veía el WTA 500 de Monterrey como admiradora hace unos años y ahora poder estar acá y competir con la posibilidad de tener un wildcard para la Qualy son oportunidades que se deben tomar”.

Jugadoras a seguir

Entre las participantes destacan Fernanda Navarro, Daniela Martínez, Montserrat Temprana, Jessica Hinojosa y Midori Castillo.

Navarro será la primera sembrada del draw del Prequaly.

La tapatía es egresada de Clemson University, en Estados Unidos, y obtuvo la medalla de bronce en singles representando a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Daniela Martínez fue finalista en la edición anterior del Prequaly. A los 14 años debutó en el circuito de la WTA en el Abierto Tampico, luego de superar la fase de calificación.

Tres años después buscará nuevamente una plaza en uno de los torneos más importantes del tenis femenil en México.

Montserrat Temprana Falcó tendrá la ventaja de jugar en casa y buscará dar el paso hacia su debut en el máximo circuito profesional.

La regiomontana viene de conquistar dos títulos ITF juveniles en 2025 y de ser finalista del Torneo Continental ITF J100, disputado en Boca del Río, Veracruz.

Jessica Hinojosa, una de las tenistas profesionales con mayor experiencia en México, fue designada como segunda sembrada y enfrentará en primera ronda a Midori Castillo.

La hidalguense representó a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe República Dominicana 2026.

Las cuatro ganadoras de la primera ronda avanzarán a las semifinales, que se disputarán el sábado.

Las vencedoras se enfrentarán el domingo en la gran final, donde estará en juego el wildcard para disputar la Qualy del Abierto GNP Seguros 2026.

Así jugarán la primera ronda

Fernanda Navarro vs. Daniela Martínez

Claudia Martínez vs. Marianne Ángel González

Lya Fernández vs. Montserrat Temprana

Jessica Hinojosa vs. Midori Castillo