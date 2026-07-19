Ocampos se luce y lidera a Rayados en la victoria 3-2 ante Santos

Ante 47,872 aficionados y goles Jesús Corona y de Lucas Ocampos, Rayados se impuso a Santos, que descontaron con tantos de Di Yorio y Eduardo Aguirre

Esta noche, el Monterrey inició con el pie derecho la era Matías Almeyda, ya que venció 3-2 a los 'Guerreros ' del Santos Laguna; en un duelo donde mostró contundencia con su rival en el primer tiempo.

Ante el beneplácito de 47,872 aficionados que se dieron cita en el 'Gigante de acero', cantaron los goles Jesús Corona y doblete de Lucas Ocampos. Por los coahuilenses anotó Lucas Di Yorio y Eduardo Aguirre.

El domingo próximo el Monterrey visitará el Estadio Victoria para enfrentar a los 'Hidrorayos' del Necaxa, en punto de las 17:00 horas.

UN RAYADOS CONTUNDENTE, EN LA PRIMERA PARTE

Cuando el Árbitro Central duranguense Marco Antonio Ortiz Nava hizo sonar su ocarina y realizó la señal más futbolera, se dio el comienzo de esta batalla en donde, tanto los de la 'Pandilla' del Monterrey como los 'Guerreros' del Santos Laguna salieron con la intención de brindar un buen espectáculo en el 'Gigante de acero' practicando.

Pero, los Rayados se fueron apoderando del rectángulo verde y luego de tocar en repetidas ocasiones la puerta defendida por el guardameta Carlos Acevedo, vino a los 19' minutos el 1-0 por conducto de Lucas Ocampos, quien de pierna derecha manda guardar el balón en el marco contrario, luego de una asistencia de Diego Rossi.

La presión del 'equipo de casa' era sofocante y justo a los 24' de acción nuevamente Lucas Ocampos se hizo presente en el marcador, al definir de derecha un balón prolongado luego de un contragolpe, para el 2-0 en favor del Monterrey.

La presión seguía por parte de la escuadra albiazul y Jesús Corona concreta de zurda una pared elaborada con Ocampos para el 3-0 a los 30' de tiempo corrido.

Los dirigidos por el portugués Renato Paiva comenzaron a ejercer presión a la zaga rayada y a los 39' minutos se acercaron en el marcador con anotación de Lucas Di Yorio que aprovecha un rechace del arquero Luis Cárdenas y envía el obús al fondo de la cabaña.

El cuerpo arbitral consideró prudente el añadir seis minutos más de compensación, que, al consumirse, el Juez Central 'Gato' Ortiz decretó la finalización de la parte inicial de esta batalla.

AFLOJARON, PERO SE LLEVARON LA VICTORIA

Para la parte complementaria, tanto los del Profe Almeyda como los de Paiva regresaron al rectángulo verde con la misma formación que utilizaron en la parte inicial.

Tanto el Monterrey como los 'Guerreros' se apoderaron de las acciones del partido en distintos lapsos de tiempo, con llegadas por las bandas en las que ingresaban como 'cuchillo en mantequilla', lanzando también disparos desde diversas zonas del terreno de juego y unas notorias ganas de concretar la anotación, que ayudara a su equipo.

Y fue el timonel lagunero quien envió tres modificaciones en su esquema, ingresando Kevin Picón, Francisco Villalba y Eduardo Aguirre. También el 'Pelado' modificó su once, al mandar al terreno de juego a Fidel Ambriz.

El duelo deportivo se convirtió en un 'vaivén' por las distintas zonas de la cancha, nadie daba tregua ni quería perder el obús, aunado a las intervenciones de los cancerberos Luis Cárdenas de la localía y por la visita Carlos Acevedo. Fue así como se fue consumiendo el tiempo de la parte complementaria.

El reloj siguió avanzando y el nazareno Marco Antonio Ortiz Nava decretó añadir cinco minutos como reposición. Pero, vino la anotación del cuadro lagunero por obra de Eduardo Aguirre, quien de pierna derecha puso el 3-2 definitivo.