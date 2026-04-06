Ocampos se disculpa tras hacer gesto contra la afición

A través de sus historias de Instagram, el jugador de Rayados explicó que dicho gesto nunca fue dirigido a los seguidores presentes en el estadio

Después de que Lucas Ocampos generara polémica por realizar un corte de manga a la afición mientras los jugadores aplaudían a los asistentes, el jugador argentino ya pidió disculpas.

Lo de Ocampos probablemente es la caida del amor al odio por parte de la afición más cabrona de la historia



Un jugador con TODO para ser referente se vuelve un apestado por su propia huevonada pic.twitter.com/AYrK9cRK49 — El Rayado Objetivo (@objetivo_mty) April 5, 2026

A través de sus historias de Instagram, el jugador de Rayados explicó que dicho gesto nunca fue dirigido a los seguidores presentes en el estadio.

"Vengo a hablar un poquito del video y el gesto que está circulando al término del partido. Quiero recalcar que no fue hacia ustedes, ni hacia la gente que estaba en el estadio. Es un gesto que hago por la frustración del momento, de no haber ganado el partido ni poder ayudar a mis compañeros de campo en lograr lo que todos queríamos, que era una victoria y que era importante", dijo Ocampos.

🚨 LUCAS OCAMPOS aclara el ademán de anoche, tras el Rayados vs San Luis: 🎙️ “Es un gesto que hago por la frustración del momento (…) Al momento de que voy a aplaudir, mi cabeza me dice, ¿para qué voy a aplaudir?”



¿Opiniones? 👀 pic.twitter.com/IV1bVSGr1X — DLPTLV (@dlptlv) April 5, 2026

Además, Ocampos también comentó que sus acciones fueron reacción debido al mal momento por el que atraviesa la institución.

“Es un gesto del momento en el que estamos atravesando, que no es fácil y se juntan muchas cosas. Podría o no contarles lo que tenía por mi cabeza en esos momentos, pero prefiero ser lo más genuino y claro posible con ustedes", agregó.

En este sentido, el playera 29 de Rayados explicó que, tras el partido, decidió no aplaudir a la afición porque consideró que el equipo no había cumplido con las expectativas, al no conseguir una victoria en casa ni brindarles una alegría a la afición.

También reconoció que atraviesan un momento complicado y señaló que no vale la pena centrarse en polémicas sobre su gesto, sino en mantener la unidad entre el plantel y los seguidores, algo que siempre ha defendido a lo largo de su carrera.

Por último, ofreció disculpas e invitó a la gente a seguir apoyando en el estadio durante la recta final del torneo.