Obtiene nadador regio primera medalla de México en Dakar 2026

Daniel Saborío se convirtió en el primer nadador de México que logra una medalla en los Juegos de la Juventud, al colgarse el bronce en los 400 metros libres

El nadador regiomontano Daniel Saborío Grillo escribió una página importante para la natación mexicana al conquistar la medalla de bronce en la prueba de 400 metros libres de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, otorgándole además a México su primera presea dentro de la justa juvenil.

Saborío, de 17 años, detuvo el cronómetro en 3:52.72 minutos, registro con el que mejoró su marca personal y aseguró un lugar en el podio, sólo por detrás del saudí Rami Bilal Alrahmouni (3:47.86) y del ruso Bogdan Toropkin (3:50.46).

La actuación del mexicano tuvo además un carácter histórico, ya que se convirtió en el primer nadador mexicano en ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud, un logro que lo coloca entre las principales promesas del deporte acuático nacional.

Previo a esta conquista, Saborío ya había mostrado su calidad en Dakar al finalizar en el quinto lugar de los 100 metros libres.

Como reconocimiento a su trayectoria y resultados recientes, fue designado como uno de los abanderados de la delegación mexicana en la ceremonia inaugural.

Formación deportiva y trayectoria

Originario de Monterrey, Nuevo León, Daniel Saborío Grillo comenzó a nadar a los cuatro años de edad en el Deportivo Colinas. Dos años más tarde se integró a equipos de competencia, iniciando un proceso de desarrollo que lo llevó rápidamente a destacar en competencias estatales y nacionales.

Actualmente forma parte de los Borregos Monterrey del PrepaTec Eugenio Garza Lagüera, donde desarrolla su preparación deportiva bajo la guía de entrenadores especializados y mantiene como objetivo principal clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Su crecimiento competitivo ha sido constante. A los 14 años debutó en escenarios internacionales dentro del circuito centroamericano y caribeño, mientras que en 2026 brilló en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, donde obtuvo la medalla de plata en los 800 metros libres y colaboró en la obtención de preseas doradas para México en pruebas de relevos.

Con la medalla obtenida en Dakar, Saborío confirma su condición de una de las figuras emergentes de la natación mexicana y fortalece sus aspiraciones de representar al país en el máximo escenario olímpico en los próximos años.