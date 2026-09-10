Nuevos rostros buscarán brillar en el Clásico Regio 143

Así está el panorama de los nuevos rostros que buscarán dejar corazón y alma en la cancha cuando El Gigante de Acero reciba el Clásico 143

Llegó esa semana a la ciudad, en donde se dividen en dos bandos: el lado auriazul de Tigres contra el lado albiazul rayado.

En todo rincón, el sentimiento de orgullo y pasión se siente, sentimiento que se traslada a los jugadores en la cancha.

En ambos equipos, varios de ellos son viejos conocidos en este clásico; sin embargo, habrá nuevas caras , que buscarán hacer historia en su debut dentro del derby regio.

Los debutantes de Rayados en el clásico regio

Del lado de la pandilla del Cerro de la Silla, se encuentran los refuerzos de esta apertura 2026.

Diego Rossi, el uruguayo que ha mantenido un nivel constante con el equipo, tendrá la oportunidad de demostrar que su valía en este tipo de partidos.

Mismo caso con Hugo Cuypers, cuyo poder en la delantera deberá ser clave cuando defienda el escudo rayado en este clásico.

El otro debutante es un mexicano que tiene experiencia en este tipo de duelos en el fútbol mexicano, Orbelin Pineda, quien con su bagaje buscará comandar la media en ataque.

En la dirección técnica también hay nueva cara y es que es el primer clásico regio del técnico rayado Matías Almeida, aunque para él estos duelos de mucha pasión no son nuevos.

Nuevos rostros de Tigres buscarán dejar huella

Enfrente, los de la U de Nuevo León tienen a elementos interesantes que podrán ver sus primeros minutos dentro de un clásico como el argentino forjado en el fútbol brasileño, Alan Franco, quien buscará que su experiencia en el fútbol sudamericano sea clave en este duelo por la ciudad.

También está Laínez, no, no Diego, sino su hermano Mauro, que seguramente veremos tomar minutos por la lateral izquierda en este duelo.

Mientras que los extremos de ataque, el recién llegado Ricardo Monreal luchará por mostrar su valía en el plante en este importante duelo.

Cerrando las nuevas caras felinas, hay canteranos que seguramente tendrán minutos debido a las lesiones, casos como Henrique Simeone e Isaac Gálvan quienes han tenido regularidad de minutos tras la baja de algunos compañeros.

Así está el panorama de los nuevos rostros qué buscarán dejar corazón y alma en la cancha cuando El Gigante de Acero reciba el Clásico 143.