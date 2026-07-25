¡Nuevo millonario! Ángel Correa es nuevo jugador de River Plate

Ángel Correa fue presentado oficialmente como nuevo jugador de River Plate, después de superar los exámenes médicos y firmar un contrato que lo vinculará con el conjunto argentino hasta el 31 de diciembre de 2029.

El delantero formalizó su llegada acompañado por Stefano Di Carlo, presidente del club, con lo que concluyó una negociación que se prolongó durante varias semanas y que permitió concretar su transferencia definitiva desde Tigres.

Junto al Presidente @stefanocdicarlo, Ángel Correa firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y se convirtió en nuevo jugador de River Plate. pic.twitter.com/cAr5ciwDZO — River Plate (@RiverPlate) July 24, 2026

River realiza una fuerte inversión por Ángel Correa

Aunque los clubes no revelaron públicamente el monto de la operación, las cifras conocidas alrededor del traspaso señalan que River habría pagado 15 millones de dólares por el pase, más otros dos millones sujetos al cumplimiento de objetivos.

En caso de alcanzar el valor total previsto, la contratación podría convertirse en la compra más elevada en la historia de la institución argentina, además de representar una de las ventas más importantes para Tigres.

Correa había llegado al conjunto regiomontano en julio de 2025 procedente del Atlético de Madrid y tenía un contrato de larga duración; sin embargo, su etapa en México concluyó aproximadamente un año después, luego de manifestar su intención de regresar al futbol argentino.

El atacante cerró su paso por el equipo felino con 23 goles y al menos 13 asistencias en 54 partidos, números que lo colocaron entre los futbolistas ofensivos más productivos del plantel durante su estancia en la Liga MX.

Su salida representa una baja importante para Tigres, pero también una operación favorable en términos económicos, considerando la inversión realizada por el club para contratarlo desde el futbol español.

Un campeón mundial regresa al futbol argentino

Con 31 años, Ángel Correa vuelve a competir en su país después de más de una década. Su anterior etapa en Argentina fue con San Lorenzo, equipo en el que comenzó su carrera profesional y conquistó el torneo local de 2013 y la Copa Libertadores de 2014.

Posteriormente, desarrolló la mayor parte de su trayectoria en el Atlético de Madrid, donde disputó 469 encuentros, anotó 88 goles y ganó títulos como LaLiga, la Europa League y la Supercopa de Europa.

El nuevo refuerzo de River también cuenta con experiencia internacional con la selección argentina, con la que fue campeón de la Copa América 2021 y de la Copa Mundial de Qatar 2022.

River espera completar su habilitación

Tras la firma del contrato, el club trabaja en el registro y la documentación necesaria para que Correa pueda quedar a disposición del cuerpo técnico. La fecha de su debut y el número que utilizará todavía no han sido confirmados oficialmente.

Su incorporación fortalece el ataque de River con un futbolista capaz de desempeñarse como extremo, segundo delantero o mediapunta, además de aportar experiencia en partidos de alta exigencia. Con su fichaje, el conjunto argentino concreta una de sus mayores apuestas deportivas y económicas para afrontar las competencias de la temporada.