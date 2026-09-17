Nuevo León va por más medallas en la Paralimpiada 2026

Nuevo León tiene lista a su delegación para la Paralimpiada Nacional CONADE 2026, que se realizará del 20 de septiembre al 12 de octubre en Guadalajara

Nuevo León está listo para la Paralimpiada Nacional CONADE 2026, donde buscará superar las 308 medallas que consiguió en la edición anterior.

La delegación estará integrada por 286 atletas, 114 entrenadores y staff, además de 17 integrantes del INDE Nuevo León. La competencia se realizará del 20 de septiembre al 12 de octubre en Guadalajara, Jalisco.

Van por una mejor cosecha

En la edición pasada, Nuevo León obtuvo 308 medallas, con 136 de oro, 91 de plata y 81 de bronce. Ahora, la meta es mejorar esa cifra y mantenerse entre los estados protagonistas de la competencia nacional.

La delegación participará en nueve disciplinas, con atletas que buscarán competir por las primeras posiciones en Guadalajara:

Para Triatlón

Boccia

Para Natación

Para Powerlifting

Para Ciclismo

Baloncesto en silla de ruedas

Para Tenis de mesa

Para Atletismo

Para Danza Deportiva

Entregan uniformes a la delegación

Como parte de los últimos preparativos, este martes se realizó la entrega oficial de uniformes a las y los deportistas que representarán al estado.

El acto se llevó a cabo en la Sala Ramón Aristides del Gimnasio Nuevo León y fue encabezado por Melody Falcó, directora general del INDE Nuevo León, quien reconoció el esfuerzo realizado por la delegación durante su preparación.

Falcó destacó el orgullo que representa para el estado contar con un grupo de esta magnitud y llamó a las y los atletas a competir con determinación y portar con orgullo los colores de Nuevo León.

También los exhortó a reflejar en cada competencia el trabajo realizado durante su preparación y a darlo todo por el estado y por el uniforme que llevarán durante la Paralimpiada Nacional CONADE 2026.

En la ceremonia también estuvo Daniel De los Reyes Bocanegra, director de Calidad en el Deporte del INDE Nuevo León, quien acompañó a los atletas en este momento previo a su participación.