Nuevo León será sede del histórico juego 1,000 del Mundial FIFA™

El Estadio Monterrey será testigo de un partido que será recordado por la eternidad, el cual será protagonizado por Japón y Túnez

El Estadio Monterrey será el escenario de un hito sin precedentes en la historia del fútbol, pues este sábado 20 de junio, las selecciones de Japón y Túnez se enfrentarán en la segunda jornada del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, marcando oficialmente el partido número 1,000 de este torneo.

Lejos de ser una simple casualidad, que este logro sea protagonizado por una selección asiática y una africana en suelo norteamericano es el reflejo de la profunda transformación y globalización del deporte rey.

Así creció el Mundial FIFA™

Desde el primer Mundial en Uruguay 1930, que contó con solo 13 participantes y un dominio casi exclusivo de Europa y Sudamérica, el torneo ha evolucionado radicalmente.

Para dimensionar el cambio, cuando se jugó el partido 100 en Suiza 1954, solo siete de los 36 países participantes provenían de fuera de estas dos regiones tradicionales.

Hoy, la realidad es otra. La edición de 2026, coorganizada por México, Canadá, Estados Unidos, estrena un formato histórico de 48 equipos (un aumento del 50 % en la participación).

FIFA va por el crecimiento de todos

Esta expansión está impulsada por la gestión de la FIFA y programas como Forward, que ha invertido más de US$5,000 millones de dólares desde 2016, ha abierto las puertas a confederaciones de todo el planeta.

En este torneo, África y Asia recibieron conjuntamente 17 plazas directas, incrementando las posibilidades de que este histórico partido reflejara la nueva era inclusiva del fútbol.

¿Cómo llegan los protagonistas?

En lo deportivo, el encuentro llega con urgencias distintas. Los "Samurai Blue" de Japón buscan consolidar las buenas sensaciones tras empatar 2-2 contra Países Bajos en su debut en Dallas.

Por su parte, las "Águilas de Cártago" de Túnez necesitan redimirse urgentemente de la abultada derrota por 5-1 sufrida ante Suecia en esta misma sede.

"Participar en el partido número 1,000 es algo realmente simbólico y especial. Te permite apreciar toda la historia del torneo", afirmó Ellyes Skhiri, capitán del conjunto tunecino.

Más allá de la necesidad de sumar puntos en la fase de grupos, el choque en la cancha de Guadalupe quedará registrado como el testimonio perfecto de cómo el fútbol logró romper barreras y convertirse en un espectáculo verdaderamente global.