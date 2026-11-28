La delegación estatal se adjudicó el segundo puesto por entidades, solo por detrás de Tamaulipas, que obtuvo el primer lugar con 23 medallas de oro

Con intensidad, agilidad y concentración, la Selección de Nuevo León (SNL) de salto con cuerda se proclamó subcampeona del segundo Campeonato Nacional de la especialidad, celebrado en el gimnasio del Polideportivo El Mexicano.

La delegación neoleonesa acumuló un total de 28 preseas —14 de oro, 10 de plata y 4 de bronce— para adjudicarse el segundo puesto por entidades, solo por detrás de Tamaulipas, que obtuvo el primer lugar con 23 medallas de oro, mientras que el tercer sitio correspondió a México con cuatro metales.

Una selección con talento de distintos clubes

El combinado estatal estuvo integrado por 17 deportistas de entre 4 y 19 años, así como de la categoría máster, en las modalidades convocadas por la Asociación Mexicana de Actividades a Fines al Salto con Cuerda (AMAASC). La base del equipo la conformaron atletas del Club SPooDi “Saltamos por Diversión”, el Equipo de Osos San Pedro, el Club Ford 44 y saltadores independientes.

Entre los máximos medallistas de la delegación destacó Jesús Sebastián Salas Osornio (Club SPooDi), quien sumó cinco oros y una plata en pruebas individuales de Velocidad 30 segundos, Resistencia 180 segundos, Estilo Libre y Relevo Doble Unders 2x30 segundos.

También sobresalieron en el medallero:

Kendra Juárez Madrid (Club SPooDi): 4 oros.

León Bernardo Albuerne González (Club Ford 44): 4 oros y 2 platas.

Roberto Carlos Charles Leos , estudiante de la Preparatoria Pablo Livas Unidad Poniente en San Pedro Garza García, quien en su segunda participación nacional consecutiva aportó 4 oros y 1 plata.

Pedro Antonio Macías (Club Ford 44): 3 oros y 1 plata.

Ricardo Palacios Osornio : 3 oros.

Alexa Palacios Osornio: 1 plata y 1 bronce.

Respaldo técnico, judicial y familiar

El cuerpo técnico estuvo encabezado por el coach Sergio Alan Zamarripa Pérez y Rene Cárdenas Arciniega, presidente de la Asociación de Salto con Cuerda de Nuevo León, A.C. (ASCENL). Asimismo, participaron como jueces Mariana Lizeth De Alba Palacios, Angela Joselin Esparza Reza, Christian Alessandro Coronado Reséndiz y Emmanuel Enrique Treviño, integrantes de la Facultad de Actividad Física y Deporte de la Universidad Metropolitana de Monterrey.

El resultado también contó con el respaldo constante de los padres de familia, cuyo acompañamiento fue clave para el desempeño de los competidores en Córdoba. Con este subcampeonato, Nuevo León inicia su preparación rumbo al 3er Campeonato Nacional, programado para 2027 en Ciudad Victoria, Tamaulipas.