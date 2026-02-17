Nuevo León busca ser el Estado Americano del Deporte

La Delegación de ACES y UNESCO recorrieron y evaluaron tres recintos deportivos del estado para otorgar la distinción internacional

Una comitiva internacional integrada por representantes de ACES (Association of Capitals and Cities of Sport) y UNESCO inició en Nuevo León un recorrido de evaluación como parte del proceso para que la entidad obtenga la distinción de Estado Americano del Deporte, reconocimiento que otorga este organismo a territorios fuera de Europa.

Durante tres días, a partir de este lunes, los visitantes inspeccionarán recintos deportivos emblemáticos del estado para valorar la candidatura de Nuevo León.

La distinción del modelo ACES reconoce a estados o regiones que demuestran una política pública sólida en materia de deporte y actividad física, con impacto social medible, visión de legado y compromiso institucional.

La comitiva está integrada por Hugo Alonso Castañón, secretario general de ACES; Vicenzo Lupatelli, vicepresidente de ACES; Gisselle Burbano, representante de UNESCO; y Yolanda Sosa, presidenta de FUMEDE. Los trabajos se realizan acompañados por Melody Falcó, directora general del INDE.

Recintos visitados en Monterrey y área metropolitana

Como parte del itinerario, la delegación recorrió el Centro Acuático Olímpico Universitario y el Estadio Gaspar Mass de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Posteriormente, en el Gimnasio Nuevo León Unido, fueron recibidos por Eduardo Urdiales, director del club profesional de basquetbol Fuerza Regia, quien presentó un video con los logros deportivos del equipo.

La agenda continuó en el Estadio de Béisbol Monterrey “Walmark Park”, desde donde se trasladaron al CARE Niños Héroes. En ese complejo conocieron el Centro de Voluntariado FIFA, el Nuevo Estadio Bicentenario, la Villa Deportiva “Carlos Bremer Gutiérrez”, el Pabellón de Combates y la Casa de Raquetas.

En cada uno de los espacios, los representantes internacionales saludaron a atletas neoleoneses y observaron sus procesos de preparación.

Autoridades locales respaldan candidatura

Al recorrido asistieron Daniel de los Reyes Bocanegra, director de Calidad del INDE; Sandra Góngora Garza, directora de Cultura Física del INDE; Fernando Ortega, director del CODE de Jalisco; e Issac Piña, director de deportes del municipio de León, Guanajuato.

ACES, organismo con sede en Bruselas, promueve el deporte como herramienta de desarrollo social, salud, inclusión y cohesión comunitaria. Cada año entrega reconocimientos como Capital, Región, Ciudad o Comunidad del Deporte en Europa y otros continentes, incluido el americano.