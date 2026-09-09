¡Nuevo felino! Emiliano Gómez es nuevo jugador de Tigres

La llegada de Gómez responde a la intención del conjunto felino de ampliar sus variantes ofensivas para lo que resta del Apertura 2026

Tigres concretó la contratación del delantero uruguayo Emiliano Gómez, quien dejará al Puebla para incorporarse al conjunto universitario como uno de sus últimos movimientos antes del cierre del mercado de fichajes.

Las directivas alcanzaron un acuerdo después de una negociación realizada contrarreloj, debido a que el plazo para registrar jugadores en la Liga MX concluye este miércoles 9 de septiembre.

El anuncio institucional todavía se encuentra pendiente; sin embargo, la operación está cerrada y solamente restan los procedimientos habituales, entre ellos la firma del contrato, los exámenes médicos y el registro del futbolista.

Tigres encuentra una nueva opción para fortalecer su ataque

La llegada de Gómez responde a la intención del conjunto felino de ampliar sus variantes ofensivas para lo que resta del Apertura 2026.

El uruguayo puede desempeñarse como centrodelantero, segundo atacante o partir desde cualquiera de los costados.

Su incorporación también cubrirá una plaza de jugador no formado en México y permitirá al cuerpo técnico contar con un elemento que ya conoce la competencia, los rivales y las exigencias del balompié nacional.

El atacante se integrará a un plantel que necesitaba reforzar su ofensiva tras la salida de Ángel Correa. Su movilidad, capacidad para atacar espacios y facilidad para participar fuera del área fueron factores considerados para concretar la operación.

Emiliano Gómez deja Puebla tras consolidarse en la Liga MX

Emiliano Gómez Dutra nació el 18 de septiembre de 2001 en Rivera, Uruguay. Llegó al Puebla para disputar el Apertura 2024 procedente del Boston River y rápidamente se convirtió en una de las piezas más importantes del conjunto poblano.

Su torneo más productivo fue el Apertura 2025, cuando marcó seis goles en 16 partidos. En el Clausura 2026 disputó 17 encuentros como titular y consiguió dos anotaciones, mientras que en el actual certamen suma un gol en cuatro apariciones.

Entre la Liga MX y la Leagues Cup, el delantero ha registrado cerca de 17 goles con La Franja, además de aportar asistencias y generar oportunidades desde diferentes posiciones del frente ofensivo.

Antes de su llegada a México, Gómez formó parte de Defensor Sporting y Boston River en Uruguay. También perteneció al Sassuolo de Italia y tuvo una etapa con el Albacete de España. A nivel internacional integró la selección uruguaya Sub-20.

Fichaje queda pendiente de presentación oficial

La negociación avanzó durante las últimas horas después de que Puebla mostrara disposición para transferir al jugador.

La cantidad por la cual el jugador fue adquirido aún no hay información oficial, aunque se cree que el fichaje tuvo un costo aproximado de entre 3 y 3.5 millones de dólares.

Emiliano Gómez deberá completar las revisiones médicas y administrativas antes de incorporarse plenamente a los entrenamientos. Posteriormente, Tigres dará a conocer su contratación mediante sus plataformas oficiales.

Con el fichaje del atacante uruguayo, el equipo universitario suma una alternativa con experiencia comprobada en México y fortalece su plantilla para encarar la parte decisiva del Apertura 2026.