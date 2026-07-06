¡Nuevo DT! Rafael Márquez asume puesto de entrenador de México

Desde el área técnica, el reto será trasladar esa experiencia a un proyecto que exigirá una identidad de juego más estable de cara al Mundial de 2030

La eliminación de México ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 abrió paso a una nueva etapa en la Selección Mexicana, con Rafael Márquez perfilado para asumir la dirección técnica del Tricolor rumbo al próximo ciclo mundialista.

El relevo no llega como una decisión improvisada. Desde su incorporación al cuerpo técnico de Javier Aguirre, Márquez formó parte de un proyecto diseñado para prepararlo como sucesor natural en el banquillo nacional, con la intención de dar continuidad al trabajo iniciado durante el proceso 2024-2026.

Un relevo planeado desde su llegada al cuerpo técnico

Rafael Márquez se integró a la Selección Mexicana como auxiliar técnico de Javier Aguirre en 2024, dentro de una estructura que contemplaba su crecimiento como entrenador y su posterior llegada al cargo principal tras la Copa del Mundo.

Durante ese periodo, el exdefensa mexicano participó en el trabajo táctico del equipo, con especial atención en el orden defensivo, la gestión de futbolistas jóvenes y la planificación de partidos de alta exigencia.

Su presencia en el cuerpo técnico también permitió que el nuevo proyecto nacional no partiera desde cero, ya que Márquez conoce de cerca al grupo, el entorno de la selección y las áreas que deberán reforzarse de cara al próximo proceso.

Los números que respaldan el crecimiento de Rafa Márquez como entrenador

La etapa de Rafael Márquez en el Barça Atlètic representó el periodo más importante de su formación como director técnico. Durante las dos temporadas que dirigió al filial blaugrana, el estratega mexicano acumuló un total de 82 partidos oficiales, registrando 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas, para un promedio de 1.72 puntos por encuentro.

Bajo su gestión, el Barcelona Atlètic se convirtió en uno de los equipos más competitivos de la Primera Federación española y logró clasificarse a la fase de promoción de ascenso en las dos campañas que estuvo al frente del equipo.

En la temporada 2022-2023, Márquez condujo al filial catalán a registrar 17 victorias, 13 empates y 10 derrotas, logrando clasificar al playoff de ascenso a Segunda División. En esa campaña, el equipo estuvo cerca de alcanzar la final tras protagonizar una intensa serie frente al Real Madrid Castilla.

Para la campaña 2023-2024, el conjunto blaugrana volvió a consolidarse como protagonista de la categoría y alcanzó la final por el ascenso, donde finalmente cayó ante el Córdoba, quedando a un paso de devolver al filial a la Segunda División española.

Además de los resultados, la gestión de Márquez fue reconocida por impulsar el desarrollo de jóvenes futbolistas que posteriormente llegaron al primer equipo del Barcelona, consolidando un estilo de juego basado en la posesión, la presión alta y la formación integral de talento joven.

Un técnico con liderazgo y experiencia internacional

La llegada de Márquez al banquillo mexicano representa también el regreso de una de las figuras más importantes en la historia del futbol nacional a un papel protagónico dentro del Tricolor.

Como futbolista, disputó cinco Copas del Mundo y fue capitán de México en varias etapas, lo que lo convirtió en un referente de liderazgo, disciplina y lectura táctica.

Ahora, desde el área técnica, el reto será trasladar esa experiencia a un proyecto que exigirá renovación, consolidación de jóvenes y una identidad de juego más estable de cara al Mundial de 2030.