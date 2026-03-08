¡Nuevo BMF! Charles Oliveira vence a Max Holloway por decisión

Desde los primeros minutos del enfrentamiento, el brasileño mostró un planteamiento efectivo al llevar la pelea al suelo y controlar el ritmo del combate

El brasileño Charles Oliveira se convirtió en el nuevo campeón BMF (Baddest Motherfucker) tras derrotar al estadounidense Max Holloway en la pelea estelar de UFC 326, evento realizado el 7 de marzo de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Oliveira se llevó la victoria por decisión unánime luego de dominar los cinco asaltos del combate, con tarjetas de 50-45, 50-45 y 50-45, resultado que le permitió arrebatarle el cinturón simbólico BMF a Holloway.

Oliveira domina el combate principal

Desde los primeros minutos del enfrentamiento, el brasileño mostró un planteamiento efectivo al llevar la pelea al suelo y controlar el ritmo del combate, neutralizando el característico estilo ofensivo de Holloway.

Durante gran parte de los cinco rounds, Oliveira consiguió derribos y posiciones dominantes, manteniendo a su rival bajo presión constante e incluso buscando la sumisión en distintos momentos del combate.

Por su parte, Holloway intentó responder con su tradicional volumen de golpes y combinaciones en pie, pero no logró revertir el dominio del brasileño, quien terminó imponiéndose claramente en las tarjetas de los jueces.

Una revancha once años después

La pelea representó también una revancha entre ambos peleadores, quienes se habían enfrentado previamente en 2015, cuando Holloway se llevó la victoria por nocaut técnico luego de que Oliveira sufriera una lesión en su hombro durante el combate.

Más de una década después, ambos regresaron al octágono convertidos en dos de las figuras más importantes de la organización, con el cinturón BMF en juego durante el evento estelar.

Oliveira vuelve a levantar la mano por el título

Con esta victoria en UFC 326, Charles Oliveira suma un nuevo logro a su carrera dentro de la organización y fortalece su posición entre los peleadores más destacados de las artes marciales mixtas.

El brasileño, quien anteriormente fue campeón del peso ligero de la UFC, ahora apunta a mantenerse en la élite de la división y no descarta buscar nuevamente una oportunidad por el título mundial en el futuro cercano.