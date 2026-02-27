Nueva era de reglamentos de la Fórmula 1 sacudirán la serie

La temporada 2026 arranca con nuevo equipo y reglamento híbrido cuestionado. Australia será la primera prueba del modelo.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca con un cambio profundo en su reglamento técnico y deportivo. La nueva normativa híbrida, que busca un reparto 50-50 entre motor de combustión y energía eléctrica, ha generado críticas entre pilotos y ajustes estratégicos entre los equipos antes del Gran Premio de Australia.

Verstappen y Hamilton cuestionan los autos 2026

El tetracampeón Max Verstappen calificó los nuevos monoplazas como “nada divertidos” tras las pruebas de pretemporada. El neerlandés apuntó que los cambios en la entrega de potencia podrían influir incluso en su futuro dentro del campeonato.

Por su parte, el siete veces campeón Lewis Hamilton señaló que la complejidad de las reglas podría dificultar que los aficionados comprendan el funcionamiento de los autos. Ambos coincidieron en que los sistemas híbridos eléctricos fomentan estilos de conducción inusuales y aumentan el componente estratégico en carrera.

Ante las críticas, el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, pidió cautela durante las pruebas en Bahréin.

"Necesitamos mantener la calma. Como siempre, cuando sucede algo con nuevas regulaciones, siempre existe la duda de que todo esté mal”.

Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren mantienen ventaja

Pese a la revolución técnica, los llamados “cuatro grandes” se mantienen como referencia. Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing y McLaren mostraron ritmo competitivo en simulaciones de carrera.

Ferrari presentó un alerón trasero que se inclina para ganar velocidad en recta y un mini alerón detrás del escape. También destacó en prácticas de salida. Red Bull recibió elogios por su dominio en tecnología eléctrica, mientras McLaren mantiene consistencia con motor Mercedes.

La combinación de potencia y fiabilidad podría colocar a George Russell como aspirante al título. El motor Mercedes generó especulaciones sobre su legalidad, aunque el equipo sostiene que cumple el reglamento.

Compromiso híbrido y nuevas estrategias en pista

El nuevo reglamento obliga a gestionar energía de forma constante. Durante la pretemporada, los pilotos levantaron el pie del acelerador en rectas para cargar batería y redujeron agresivamente en curvas. Las salidas desde parrilla requirieron ajustes, ya que el sistema híbrido no se activa hasta los 50 km/h.

Ferrari identificó temprano el problema de arranque y diseñó su unidad de potencia para reaccionar con rapidez. En Bahréin, Hamilton protagonizó una práctica de salida en la que superó a cuatro autos consecutivamente.

La dificultad para adelantar podría incrementarse si los autos no logran aprovechar completamente el sistema híbrido. El nuevo “modo de adelantamiento” con potencia adicional podría convertirse en un recurso limitado si requiere varias vueltas para recargarse.