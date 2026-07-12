Noskova estará en Abierto Monterrey con título de Wimbledon

En una histórica Final 100% checa sobre la mítica hierba de "La Catedral del Tenis", la joven Linda Noskova, de apenas 21 años de edad, se consagró campeona de su primer torneo de Grand Slam al vencer a su compatriota Karolina Muchova con parciales de 6-2, 5-7 y 6-3.
Con esta histórica victoria, Noskova no solo firma el logro más importante de su carrera profesional, sino que asegura su ascenso hasta el séptimo lugar del ranking mundial de la WTA.
Esta condición le permitirá presentarse en Nuevo León para disputar el Abierto de Monterrey con la etiqueta de top 10 mundial y el trofeo de Wimbledon en sus vitrinas.
Una batalla de nervios y resiliencia en la Catedral
La vigente campeona del Abierto demostró desde el arranque un tenis de alta escuela, el cual ha sido la constante en un brillante año 2026.
Noskova se adjudicó el primer set cómodamente por 6-2 y parecía encaminarse a un triunfo plácido cuando tomó una cómoda ventaja de 5-2 en la segunda manga.
Sin embargo, los fantasmas del nerviosismo aparecieron cuando la checa se plantó a las puertas de la gloria. Noskova dejó escapar un total de cinco puntos de campeonato, momento que Karolina Muchova aprovechó con un tenis sólido e impecable para hilvanar cinco juegos consecutivos, llevarse el set por 5-7 y forzar el parcial definitivo.
"El nerviosismo de estar a punto de obtener el resultado más importante de mi carrera me traicionó y el juego se desplomó", reconoció implícitamente la joven tenista ante la bravía reacción de su rival.
Para el tercer set, Linda volvió a encontrar la madurez y el nivel que la han encumbrado a la élite mundial. Un quiebre de servicio tempranero fue suficiente para inclinar la balanza a su favor y, tras sortear la presión, alzó los brazos en señal de victoria al concretar su sexto punto para partido.
Impacto directo en el Abierto
El título de Noskova representa una extraordinaria noticia para el Abierto GNP Seguros, torneo que se celebrará del 22 al 29 de agosto en el Club Sonoma de Monterrey.
La presencia de la flamante campeona de Grand Slam en el draw principal eleva sustancialmente el nivel de la competencia regiomontana. Noskova regresará a las canchas mexicanas —donde ya sabe lo que es campeonar— con la confianza a tope y consolidada como una de las máximas figuras del tenis femenino actual.