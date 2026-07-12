Noskova conquista Wimbledon y logra su primer Grand Slam

Linda Noskova venció a Karolina Muchova en una final checa para conquistar Wimbledon, sumar su primer Grand Slam y alcanzar el mejor ranking de su carrera

Linda Noskova escribió el capítulo más importante de su carrera al conquistar Wimbledon tras imponerse a su compatriota Karolina Muchova por 6-2, 5-7 y 6-3 en una final completamente checa.

Con apenas 21 años, la tenista consiguió su primer título de Grand Slam después de superar un complicado segundo set, en el que dejó escapar cinco puntos de partido antes de definir el encuentro en el sexto intento.

Cuando concretó la victoria con un saque ganador, Noskova se cubrió el rostro y cayó de espaldas sobre el césped del All England Club, celebrando un triunfo que la convierte en la tercera mujer checa en ganar Wimbledon en los últimos cuatro años, después de Marketa Vondrousova en 2023 y Barbora Krejcikova en 2024.

Una final histórica para Chequia

Durante la ceremonia de premiación, Noskova reconoció el esfuerzo de su rival y destacó el significado de la final para el tenis de su país.

"Nunca es fácil conseguir el último punto. Karo, de verdad me hiciste trabajar por ello", expresó la campeona, quien también recordó que ambas compartieron la competencia de dobles en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde finalizaron en la cuarta posición.

La campeona también agradeció haber disputado su primera final de Grand Slam frente a Muchova y aseguró que ambas hicieron historia para el tenis checo.

Por su parte, Muchova, de 29 años, inició su discurso con una broma al llamar a Noskova "mi ex amiga", antes de felicitarla por la manera en que afrontó su primera final de un torneo de esta categoría y reconocer que el título fue merecido.

Para Muchova fue la segunda derrota en una final de Grand Slam, después de caer ante Iga Swiatek en Roland Garros 2023.

Un emotivo homenaje

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Noskova recordó a su madre, fallecida hace dos años. Visiblemente conmovida, aseguró que no habría llegado hasta ese momento sin su apoyo y, tras agradecerle, dirigió un beso al cielo.

La escena también emocionó a Martina Navratilova, quien observó la final desde el Palco Real junto a Kate, la princesa de Gales, encargada de entregar el trofeo Venus Rosewater Dish.

En las tribunas también estuvo Petra Kvitova, campeona de Wimbledon en 2011 y 2014.

Un ascenso hist órico

El título representa el segundo campeonato sobre césped de Noskova en la temporada, luego de conquistar el Abierto de Berlín tras derrotar a Jessica Pegula en la final.

La checa también había mostrado fortaleza durante el torneo al salvar un punto de partido en la tercera ronda frente a Sorana Cirstea.

Con la coronación, Noskova pasará del puesto 12 al número siete del ranking mundial, la mejor clasificación de su carrera. Además, se convirtió en la campeona más joven de Wimbledon desde que Petra Kvitova ganó el torneo con 21 años en 2011.

La victoria también marca el segundo Grand Slam consecutivo conquistado por una jugadora de 21 años o menos, luego de que Mirra Andreeva levantó el trofeo de Roland Garros el mes pasado con 19 años. Es la primera ocasión desde 2003 en que Roland Garros y Wimbledon son ganados el mismo año por tenistas de esa edad.

La actividad en Wimbledon continuará este domingo con la final varonil, en la que el número uno del mundo, Jannik Sinner, buscará defender el título frente al campeón del Abierto de Francia, Alexander Zverev.