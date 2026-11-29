El conjunto de Pedro López regresará a la justa más importante del fútbol femenil luego de 12 años de ausencia y estará en los Juegos Olímpicos de 2028

Después de 12 años que parecieron eternos, la Selección Mexicana Femenil hizo historia y se clasificó nuevamente a una Copa Mundial Femenil de la FIFA, que se disputará el próximo año en 2027.

El plantel comandado por Pedro López se sacó una loza pesadísima de encima luego de conseguir esta clasificación derrotando 4-2 a Haití, que en 2022 se encargó de eliminar al tricolor en Nuevo León, donde se disputó el Premundial anterior.

Por México anotaron Diana Ordóñez, Jacqueline Ovalle —en dos ocasiones— y Maricarmen Reyes, mientras que Britany Raphino y Kethna Louis descontaron por el cuadro haitiano.

Desde los primeros minutos, el combinado nacional tomó la iniciativa y buscó imponer condiciones. La presión rindió frutos al minuto 13, cuando Jacqueline Ovalle recuperó el balón y envió un trazo largo hacia la llegada sin marca de Diana Ordóñez, quien conectó de cabeza para firmar el 1-0.

Cierre contundente

Haití tuvo la opción de nivelar el marcador desde los once pasos tras un cobro de Melchie Dumornay, pero la guardameta Esthefanny Barreras detuvo el disparo para sostener la ventaja mexicana.

Sin embargo, al minuto 31, Britany Raphino consiguió el 1-1 con un remate desde el sector izquierdo que se le escapó por debajo de las manos a Barreras.

Cuando el conjunto caribeño atravesaba su mejor momento sobre el terreno de juego, México retomó la delantera al minuto 42 mediante un potente disparo de zurda de larga distancia de Jacqueline Ovalle para el 2-1.

El equipo de Pedro López mantuvo el impulso hasta el final de la primera mitad y, ya en el tiempo agregado, amplió la ventaja al 3-1 gracias a un centro de Nicolette Hernández que Maricarmen Reyes mandó al fondo.

Ovalle sacó la magia

Para la segunda parte, Haití adelantó líneas en busca de acortar distancias y encontró su segundo tanto al minuto 58, cuando un disparo de Kethna Louis volvió a colarse por debajo del cuerpo de Barreras para el 3-2.

La respuesta mexicana llegó al minuto 73 a balón parado: un tiro libre cobrado por Jacqueline Ovalle superó a la guardameta Toussaint tras desviarse en la zaga defensiva, sentenciando el 4-2 definitivo.