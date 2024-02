 'Nos ha costado encontrar el funcionamiento': Miguel Fuentes

Tigres no pudo sacar una victoria ante Atlas en el Volcán Universitario, y terminó empatando 1-1 ante la inconformidad de la afición auriazul por el mal desempeño de su equipo, al respecto habló Miguel de Jesús Fuentes, auxiliar técnico del equipo que salió en lugar de Siboldi debido a su suspensión de tres partidos:

"Es una realidad, hoy no fue un buen partido, nos ha costado encontrar el funcionamiento, pero no ha habido resultado, por momentos se ve bien y por momentos no. No hay excusas, fue un primer tiempo bueno, el segundo nos ordenamos pero no tuvimos funcionamiento", comentó Fuentes.

Con este resultado, Tigres únicamente ha podido ganar un partido de sus últimos cinco encuentros de liga, situación que Miguel atribuye a la falta de conexión y agresividad.

"No hemos encontrado esas conexiones y agresividad que mostramos el torneo pasado, contra Pumas fue un buen partido y Querétaro también aunque no se nos dio la victoria, pero no hemos encontrado regularidad en el funcionamiento, tenemos que aprovechar el partido en casa y encontrar las conexiones, de los últimos cinco juegos hemos tenido una derrota pero buscamos siempre ser agresivos y lo buscamos en ese orden y nos falta a veces la conexión", dijo.

Durante el encuentro la imagen de Gignac saliendo de cambio causó cierto revuelo en redes sociales por una supuesta discusión con el banquillo técnico, discusión que Miguel Fuentes aclaró.

"No, él estaba intercambiando cuanto de vista de lo que pasaban, nadie quiere salir y nada más, él me decía en donde estaban quedando los espacios y listo, se fue tranquilo a sentarse en la banca".

Tigres buscará revertir la situación el próximo miércoles, cuando el Volcán Universitario abra sus puertas para albergar el duelo ante los Bravos de Juárez.

