Noruego Klaebo eleva a 10 su récord de oros olímpicos de invierno

Johannes Klaebo conquistó el esprint por equipos junto a Einar Hedegart y llegó a 10 oros olímpicos, quedando solo detrás de Michael Phelps en la historia

El esquiador noruego Johannes Klaebo ganó junto a su compatriota Einar Hedegart el esprint por equipos en los Juegos de Milán-Cortina, elevando a 10 su récord de medallas de oro olímpicas de invierno.

Con esa cifra, Klaebo se convirtió en el segundo deportista más laureado de la historia olímpica, sumando verano e invierno, solo por detrás del nadador estadounidense Michael Phelps, quien obtuvo 23 oros entre 2004 y 2016.

Bajo un cielo despejado, Noruega encabezó el podio, seguida por Estados Unidos (plata) e Italia (bronce). Klaebo incluso redujo el ritmo en los metros finales para celebrar antes de cruzar la meta, ante la ovación del público.

A sus 29 años, el noruego supera en número de oros a figuras históricas como Carl Lewis, Paavo Nurmi, Mark Spitz, Caeleb Dressel, Katie Ledecky y Larisa Latynina, todos con nueve títulos olímpicos.

En Milán-Cortina suma cinco oros en cinco pruebas y aún le resta competir en los 50 km individuales, donde podría lograr un pleno histórico de seis títulos, hazaña que ya consiguió en el Mundial de Trondheim el año pasado.

Klaebo llegó a esta cita con cinco oros previos (tres en Pyeongchang 2018 y dos en Pekín 2022).

El viernes pasado igualó con ocho a sus compatriotas Marit Bjorgen, Bjorn Daehlie y Ole Einar Bjoerndalen, y desde entonces no ha dejado de ampliar su marca.

En la prueba masculina, España, con Jaume Pueyo y Marc Colell, terminó en el puesto 15 en la final, mientras que Argentina fue 25ª y quedó eliminada en la clasificación.

En la competencia femenina, Suecia se llevó el oro con Jonna Sundling y Maja Dahlqvist, seguida de Suiza (plata) y Alemania (bronce). Brasil (21º) y Argentina (24º) no avanzaron a la final.