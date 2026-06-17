Noruega golea 4-1 a Irak en su regreso a la Copa Mundial FIFA™

Con un doblete de Erling Haaland, Noruega derrotó 4-1 a Irak y volvió con triunfo a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia

En el quinto día de actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, hubo un encuentro que fue histórico para los países protagonistas, pues Noruega e Irak tuvieron que esperar décadas para volver a la máxima justa deportiva.

Para este compromiso, los "vikingos" salieron con la mano en alto luego de pegarle por 4-1 al cuadro asiático, que cometió errores puntuales que se fueron directamente al marcador.

La fiesta comenzó al minuto 29, cuando Erling Haaland abrió la cuenta con un gol a su más puro estilo, con un centro a media altura que el ariete del Manchester City se lanzó para rematar.

La respuesta de los "Leones de Mesopotamia" no tardó, pues al 39' los iraquíes armaron una buena jugada colectiva que culminó en un centro directo para el histórico Aymen Hussein, quien le ganó la partida a los centrales europeos y marcó el tanto del empate, que es apenas el segundo en la historia de Irak en Mundiales.

Desafortunadamente para ellos, el gusto no les duró mucho, porque luego llegó una mala salida de Irak, pues un defensa buscó al arquero, pero este no pudo despejar y, gracias a la presión de Haaland, el "Androide" puso el 2-1.

Tras esto, el encuentro se puso trabado, pues los dos fueron a tomar la iniciativa, claramente con Noruega siendo un poco más claro con el balón; sin embargo, al 76' llegó Leo Ostigard con un remate de cabeza implacable tras un tiro de esquina, que puso el marcador 3-1.

El tercer tanto de la tarde bajoneó a los "Leones", que ya buscaban más terminar el encuentro que buscar el empate, por ello, sobre el final del encuentro, el ya mencionado Aymen Hussein marcó en propia puerta para cerrar la cuenta a favor de Noruega.

Con esto, los "vikingos" llegarán como líderes de grupo frente a su siguiente rival, que será Senegal, cuadro que también llega herido tras la derrota ante Francia, por lo que será vital para ambos sacar el triunfo.

Por su lado, los "Leones de Mesopotamia" harán lo propio contra "Les Bleus", que llegará con Mbappé inspirado, pues tiene la posibilidad latente de convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.