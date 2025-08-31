Norris por delante de Piastri en el primer libre de Zandvoort

Lando Norris lideró este viernes, por delante de su compañero, Oscar Piastri -líder del campeonato- el primer libre para el Gran Premio de Países Bajos

El inglés Lando Norris (McLaren) lideró este viernes, por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri -líder del campeonato- el primer libre para el Gran Premio de Países Bajos, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, en el que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) marcaron el cuarto y el octavo tiempo, respectivamente; y el argentino Franco Colapinto (Alpine), el decimoctavo.

En la mejor de sus 35 vueltas, Norris cubrió, con el neumático de compuesto blando -con el que todos marcaron su mejor crono de la sesión-, los 4.259 metros de la pista holandesa en un minuto, diez segundos y 278 milésimas, 292 menos que Piastri -que lo supera en nueve puntos en la general- y con 501 sobre el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), que se inscribió tercero en la tabla de tiempos.

Alonso, compañero del anterior, marcó el cuarto crono de la sesión, en el primer Gran Premio después del parón vacacional. El doble campeón mundial asturiano, que giró 25 veces, se quedó a 563 milésimas de Norris, en un ensayo ventoso que concluyó con 21 grados centígrados ambientales y 30 en el asfalto.

Sainz -que dio 33 vueltas- concluyó octavo, a un segundo y 180 milésimas del que fuese su compañero en McLaren, un ensayo en el que el argentino Franco Colapinto (Alpine), que repitió 27 veces el trazado de la pista que baña el Mar del Norte, firmó el decimoctavo tiempo, a casi dos segundos.

Entre los 'sustos' destacaron el protagonizado por el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) -decimoquinto tiempo, a 1.682-, que dio un trompo poco antes de que el joven debutante italiano Andrea Kimi Antonelli -que en ese momento acabó su puesta en escena- perdiese el control de su Mercedes en la novena de las 14 curvas del circuito, antes del primer cuarto de hora; provocando una interrupción con bandera roja de unos minutos.

Pero más sorprendente aún fue la salida de pista del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -sexto, a 940 milésimas de Norris- justo después de que acabase el entrenamiento; momento que todos aprovechan para ensayar la salida.

'Mad Max', que firmó tres de sus 65 victorias en la categoría reina ante su apasionada afición, se fue largo en la primera curva al simular la salida y acabó -al igual que Antonelli, sin lamentar daños personales- con su RB21 en la grava.

El segundo entrenamiento arrancará a las cuatro de la tarde (14:00 horas GMT).