Norris pide calma para repetir pole en GP de México

Este fin de semana, se llevará a cabo la carrera de la Fórmula 1 donde se disputaran los puntos que darán la diferencia por el liderato de pilotos

Este domingo se celebra la carrera del Gran Premio de México, donde Lando Norris saldrá en primer lugar de la parrilla, seguido de los Ferarris, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

A pesar de lograr la pole de clasificación, el inglés pidió calma debido a que afrontará una carrera que, de repetirse el resultado, le otorgaría el liderato del Mundial.

Por su parte, el doble campeón de la F1, Fernando Alonso, expresó que "la verdad es que no había mucho más que sacar" del coche durante la carrera de clasificación. Sin embargo, mostró cierto positivismo al decir que lucharía por sumar puntos.

""Será complicado, pero habrá que intentarlo mañana. Aquí pueden pasar cosas en la salida, en la primera curva: y habrá que estar atentos para ver si podemos luchar por capturar algunos puntos", declaró el español.

Mientras que el piloto argentino, Franco Colapinto, manifestó que "será complicado, pero" que intentará "recuperar algunas posiciones" en carrera después de quedar en vigésimo lugar.

El Gran Premio de la Ciudad de México se llevará a cabo este domingo a las 14:00 horas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.