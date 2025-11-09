Norris logra la pole en Brasil y da otro paso al título de F1

El británico fortaleció su ventaja en el campeonato tras ganar la Sprint y ahora arrancará primero en Interlagos, donde Verstappen largará desde el lugar 16.

Lando Norris consolidó un fin de semana ascendente en Interlagos y reforzó su camino hacia el campeonato de pilotos de Fórmula 1, luego de quedarse con la pole position para el Gran Premio de Brasil. El piloto de McLaren, que un día antes se había llevado la Carrera Sprint, terminó de poner presión al resto de la parrilla con un tiempo de 1:09.511, resultado que lo coloca con un escenario más favorable rumbo a la carrera principal.

La clasificación dejó consecuencias directas para sus rivales más cercanos. Oscar Piastri, su coequipero, solo pudo colocarse en la quinta posición, mientras que Max Verstappen vivió una jornada complicada desde el inicio. El neerlandés quedó eliminado en Q1 y saldrá desde la posición 16, lo que lo obligará a intentar una recuperación compleja en un circuito en donde el manejo del tráfico, la degradación y el ritmo en stint largo suelen ser definitorios para aspirar a un resultado alto.

Una noche donde McLaren marca el golpe

Para McLaren, el balance en general fue favorable. Norris saldrá desde el primer lugar y Piastri desde el quinto, por lo que la estructura británica tendrá aire estratégico para diseñar carrera ofensiva y defensiva, manteniendo control sobre márgenes y ritmo, considerando que la batalla por puntos directos del campeonato sigue completamente abierta. Con los puntos de la Sprint, Norris llega a la carrera con margen superior sobre Piastri y con más distancia sobre Verstappen, lo que vuelve este GP determinante.

Ferrari no logra estabilizar a Hamilton en clasificación

En otra línea, Lewis Hamilton volvió a enfrentar problemas y no pudo competir por los primeros lugares en la clasificación. El británico se quejó de falta de agarre con su Ferrari, situación que contrasta con lo logrado por Charles Leclerc, quien sí entró a Q3 y logró finalizar en la tercera posición. Para Hamilton, es la sexta vez en la temporada que se queda fuera del corte final, un problema que se suma al reto de Ferrari por intentar recuperar el segundo lugar del campeonato de constructores.

Red Bull enfrenta un escenario crítico en Interlagos

Red Bull vivió clasificación de crisis. Verstappen no encontró estabilidad con el RB21 y deberá buscar remontada desde el puesto 16. Yuki Tsunoda también quedó eliminado temprano y partirá desde la posición 19. En su caso, se suma la situación de Gabriel Bortoleto, que largará desde el pitlane tras los daños sufridos en la Sprint. Franco Colapinto, con Alpine, tampoco encontró mejora y quedó fuera desde Q1.

Posiciones de largada GP Brasil 2025