Norris lidera último ensayo libre del GP de México 2026

El británico Lando Norris, piloto de McLaren y último campeón del mundo de Fórmula Uno, registró el mejor tiempo en el tercer y último entrenamiento libre del Gran Premio de Ciudad de México 2026, disputado este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Norris completó su vuelta más rápida en un minuto, 17 segundos y 600 milésimas en el trazado de 4.304 metros, con lo que superó por apenas una milésima al italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato y representante de Mercedes.

FP3 goes papaya! Lando Norris leads the way in Final Practice, ahead of Kimi Antonelli and Charles Leclerc 😮‍💨 #F1 #MexicoGP https://t.co/1QUTX4TjvT — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

El tercer mejor registro de la sesión correspondió al monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, quien quedó a 117 milésimas del tiempo establecido por el británico. Los tres pilotos marcaron sus mejores vueltas utilizando neumáticos blandos.

Antonelli está cerca de asegurar el campeonato

La atención también está puesta en Andrea Kimi Antonelli, quien llega a la recta final de la temporada como líder del Mundial de Fórmula Uno.

De acuerdo con el reporte de la sesión, al piloto italiano le basta con finalizar en la novena posición este domingo para asegurar matemáticamente el título y convertirse en el campeón más joven en la historia de la categoría.

El resultado de la clasificación y el desempeño de los pilotos durante la carrera serán determinantes para conocer si Antonelli consigue cerrar la lucha por el campeonato en territorio mexicano.

La clasificación definirá la parrilla de salida

Después de concluir las tres sesiones de entrenamientos libres, los equipos y pilotos se preparan para la clasificación, que establecerá el orden de salida para la carrera del domingo.

La sesión está programada para comenzar a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Con Norris como el más rápido del último ensayo, Antonelli muy cerca y Leclerc entre los primeros lugares, la clasificación perfila una disputa cerrada por las posiciones de salida del Gran Premio de México.