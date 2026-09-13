Norris conquista la pole en el estreno del Madring

Lando Norris saldrá primero en el GP de España tras superar por una centésima a Kimi Antonelli en la clasificación del nuevo circuito Madring

Lando Norris volvió a quedarse con los reflectores en la Fórmula Uno. El piloto británico de McLaren consiguió la pole position para el Gran Premio de España, en el debut del Madring, nuevo circuito semiurbano de Madrid, luego de superar por apenas una centésima de segundo al italiano Kimi Andrea Antonelli.

El actual campeón mundial, de 26 años, registró un tiempo de 1:31.824 en la tercera ronda de la clasificación, sobre los 5.416 kilómetros de la pista madrileña. Antonelli terminó a sólo 11 milésimas, mientras que Max Verstappen, de Red Bull, se quedó con el tercer puesto a 140 milésimas del británico.

Norris buscará su tercer triunfo del año

La pole conseguida en Madrid es la número 19 de la carrera de Norris y la tercera que obtiene durante esta temporada. Las anteriores fueron en Hungría y Países Bajos, circuitos en los que además terminó llevándose la victoria.

El piloto de McLaren partirá con la oportunidad de conseguir su tercer triunfo del curso, aunque tendrá a Antonelli inmediatamente a su lado en la primera fila de salida.

La carrera se disputará sobre un trazado técnico y estrecho, donde adelantar podría resultar complicado. El Gran Premio está programado a 57 vueltas, para completar una distancia de poco menos de 308 kilómetros.

Antonelli mantiene el liderato del Mundial

Aunque Norris se quedó con la pole, Antonelli llega a la carrera como líder del campeonato. El piloto de Mercedes suma 267 puntos, 66 más que su compañero George Russell y 76 por encima de Lewis Hamilton.

Con apenas 20 años, Antonelli es el líder más joven en la historia de la Fórmula Uno y busca convertirse en el tercer italiano en conquistar el campeonato mundial. El último de su país en conseguirlo fue Albert Ascari, hace 73 años.

Sin importar el resultado de la carrera en Madrid, Antonelli conservará el liderato cuando el campeonato se traslade a Azerbaiyán dentro de dos semanas.

Verstappen y Hamilton completan los primeros puestos

Max Verstappen arrancará desde la tercera posición, mientras que Lewis Hamilton partirá cuarto con Ferrari, después de quedar a 289 milésimas del tiempo marcado por Norris.

Charles Leclerc terminó quinto y ocupará un lugar en la tercera fila junto a George Russell, quien partirá sexto. Oscar Piastri, de McLaren, comenzará séptimo.

El argentino Franco Colapinto, de Alpine, logró avanzar hasta la tercera ronda de la clasificación y comenzará la carrera desde la novena posición.

Los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz no lograron superar la primera ronda de la clasificación. El piloto de Aston Martin partirá desde el decimoséptimo puesto, mientras que Sainz arrancará vigésimo después de recibir una sanción de tres lugares por estorbar al finlandés Valtteri Bottas durante la Q1.

Sergio Pérez, piloto de Cadillac, tampoco logró avanzar y ocupará el decimoctavo sitio de la parrilla.