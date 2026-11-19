El ariete del Al-Qadsiah está en la lista de 10 nominados a mejor jugador de Medio Oriente, entre los que hay figuras como Cristiano Ronaldo y Rubén Neves

El gran paso de Julián Quiñones la temporada anterior no pasó desapercibido, pues la organización de los Globe Soccer Awards incluyó al mexicano en su lista de nominados para la gala de 2026.

El ariete del Al-Qadsiah está en la lista de 10 nominados a mejor jugador de Medio Oriente, entre los que hay figuras como Cristiano Ronaldo, quien ha ganado el galardón cada año desde 2026.

La lista la completan Sadio Mané, Joao Félix, Rubén Neves, Ivan Toney, Édouard Mendy, Yassine Bounou, Soufiane Rahimi y Musab Al-Juwayr, único jugador árabe que está nominado.

Así le fue a Quiñones en 2025

La temporada 2025/26 de Quiñones fue la mejor en la carrera de Quiñones, pues fue el máximo goleador de la Liga Árabe con 33 goles en 31 partidos; esta es la tercera mejor cifra goleadora en un año, solo superada por los 34 tantos de Abderrazak Hamdallah en la 2018/19 y Cristiano Ronaldo con 35 goles en la 2023/24.

La estrella de Arabia

Desde que llegó al Al-Qadsiah en el verano de 2024, el mexicano se ha convertido en una de las grandes figuras de la liga, pues en los 75 encuentros que ha disputado ya marcó 63 goles y dio 18 asistencias.