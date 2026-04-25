Nombran a Demichelis mejor entrenador de abril en España

El estratega argentino arribó al conjunto de Mallorca con el objetivo de salvar la categoría, dado que el equipo se encontraba en posiciones de descenso

El técnico argentino del Mallorca, Martín Demichelis, fue premiado como mejor entrenador del mes de abril de LaLiga después de conseguir dos victorias y un empate en los tres partidos disputados.

El conjunto bermellón ha conseguido imponerse al Real Madrid (2-1), al Rayo Vallecano (2-0) y empatar contra el Valencia (1-1) en los tres partidos disputados en el Estadio Mallorca Son Moix, y confirma la dinámica ascendente desde su llegada al banquillo.

El entrenador argentino se ha alzado con el galardón tras superar en la votación final a Guillermo Almada y Hansi Flick, técnicos de Oviedo y Barcelona, respectivamente.

Demichelis llegó a la isla con el principal objetivo de salvar la categoría, dado que el Mallorca se encontraba en posiciones de descenso con 24 puntos, y desde entonces ha sumado 11 de 18 puntos para colocar a su equipo actualmente con 35 puntos, fuera del descenso.