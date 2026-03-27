Nombra Atlanta United a Mauricio Culebro como su presidente

Mientras el club estadounidense apuesta por reforzar su estructura deportiva, Tigres inicia una nueva etapa bajo una dirección distinta.

Mauricio Culebro fue nombrado como nuevo presidente del Atlanta United de la MLS, en un movimiento que marca su llegada al futbol de Estados Unidos tras varios años como directivo en la Liga MX. El anuncio fue realizado por el propio club estadounidense, que destacó su experiencia en la gestión deportiva.

El dirigente mexicano asumirá funciones al frente del proyecto y también tendrá bajo su responsabilidad la supervisión del equipo NWSL Atlanta 2028, reportando directamente al CEO Rich McKay.

Atlanta United apuesta por experiencia mexicana

El propietario del club, Arthur M. Blank, fue quien eligió a Culebro para liderar esta nueva etapa, resaltando su trayectoria en la construcción y operación de equipos competitivos.

"La impresionante experiencia de Mauricio y su visión elevarán nuestros clubes a un gran estado de forma. Mauricio no es un novato en la construcción y operación de clubes de futbol exitosos".

Aunque no cuenta con experiencia previa en la MLS ni en la liga femenil estadounidense, la directiva confía en su capacidad para fortalecer el proyecto y responder a las expectativas de la afición.

Trayectoria en el futbol mexicano

Antes de este nombramiento, Culebro se desempeñó como presidente de Club Tigres, donde permaneció durante cinco años al frente del equipo regiomontano.

Su carrera también incluye cargos relevantes como presidente del Club América y director de operaciones de la Federación Mexicana de Futbol, consolidando un perfil con experiencia en distintas áreas de gestión deportiva.

Nuevo rumbo en dos ligas distintas

El cambio de Culebro representa un movimiento relevante tanto para Tigres como para el Atlanta United, al tratarse de un directivo con experiencia en el futbol mexicano que ahora asumirá un reto en el entorno internacional.

Mientras el club estadounidense apuesta por reforzar su estructura deportiva, Tigres inicia una nueva etapa bajo una dirección distinta, en un momento clave para su proyecto institucional.