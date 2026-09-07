Noel León logra tercer lugar en la Fórmula 2 en Monza

El piloto neolonés alcanzó a sumar 15 puntos, tan solo por detrás del paraguayo Joshua Duerksen y el brasileño Rafael Câmara

Noel León se posicionó en el tercer puesto de un histórico podio latino durante el Gran Premio de Monza 2026 de la Fórmula 2 celebrado este fin de semana.

El piloto neolonés alcanzó a sumar 15 puntos, tan solo por detrás del paraguayo Joshua Duerksen y el brasileño Rafael Câmara, con quienes compartió un histórico podio latino.

ALL LATAM PODIUM 🇵🇾🇧🇷🇲🇽



Joshua Duerksen led home Rafael Câmara and Noel León in our main event at Monza 🙌#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/hOeEjv4Jps — Formula 2 (@Formula2) September 6, 2026 Durante la sesión de clasificación logró posicionarse de manera momentánea en la cima de la lista; perdió la posición durante los últimos intentos. Sin embargo, durante la carrera logró subir posiciones hasta lograr un tercer lugar en lo que la propia Fórmula 2 calificó como "buena racha". El miembro del equipo Campos Racing logró recuperar su racha, debido a que cuenta con dos victorias dentro del circuito en su año de debut. Durante una entrevista a medios, el piloto de 21 años, afirmó que su objetivo principal es convertirse en un piloto de la Fórmula 1 y posteriormente ser campeón. "Soy un agente libre. Mi objetivo principal es ser un piloto de Fórmula 1 y ser campeón del mundo. Todos los pensamientos y todas las cosas que hacemos son para poder llegar ahí", declaró León. Actualmente, se encuentra en la quinta posición del campeonato de pilotos con 114 puntos, lo cual puede provocar que siga sumando puntos en las siguientes carreras, siendo el Gran Premio de España en Madrid su próxima cita en el fin de semana del 11 al 13 de septiembre.