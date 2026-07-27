Noah Lyles sufre lesión y abandona la final de 200 metros

Noah Lyles abandonó la final de los 200 metros en el Campeonato de Atletismo de Estados Unidos tras resentir una molestia física, resultado que permitió al estadounidense Garrett Kaalund conquistar el título nacional en la prueba.

After a 9.79 PB and 100m title, Noah Lyles pulls up with a cramp in the 200m final



Garrett Kaalund becomes national champion in 20.04 pic.twitter.com/DzPDQ4GYR4 — Travis Miller (@travismillerx13) July 26, 2026

El cuatro veces campeón mundial redujo la velocidad al salir de la curva y decidió no completar la carrera al máximo esfuerzo, poniendo fin a una racha que lo había convertido en el principal dominador de la distancia en los últimos años.

Tras la competencia, Noah Lyles explicó que sintió un tirón mientras corría y optó por detenerse para evitar que la lesión se agravara.

"Sentí como un tirón. Pensé: 'Sí, este es el momento de parar. No hay razón para forzar esto'", declaró el velocista, quien aseguró que se trató de un calambre y que espera recuperarse con descanso e hidratación.