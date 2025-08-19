No vengo a ser la estrella, voy a sumar: Pierre Oriola

El español campeón del mundo de basquetbol, llegó a la Sultana del Norte para firmar como refuerzo estelar de Fuerza Regia y buscar el título de la LNBP

Fuerza Regia ya tiene a su propio campeón del mundo, se trata del español Pierre Oriola, quien al pisar Monterrey, dejó en claro que no viene a ser la estrella, sino a aportar para el equipo.

“Siempre intento actuar de la misma manera, al final lo que haya hecho en el pasado para mí poco importa al final tengo que ver el presente, ahora estoy en este proyecto, vengo con muchísimas ganas, con las pilas cargadas de intentar ayudar de dar mi experiencia al club, a los compañeros, al coach y de intentar sumar al máximo, no vengo aquí a ser la estrella ni a hacer mis cosas individuales porque no ha sido mi estilo de juego, así que vengo a aportar mi granito de arena, mi experiencia y ojalá pueda apoyar al equipo”, dijo el basquetbolista de 32 años.

Sobre su llegada a la quinteta regiomontana, el centro dijo sentirse emocionado por una nueva experiencia, pese a que cuenta ya con mucha historia en su carrera profesional.

“Contento, es una experiencia más en mi vida, va a ser mi 16ava temporada como profesional y muy contento de estar en un nuevo país, un nuevo continente diferente a donde vengo, pero con mucha ilusión y muchas ganas de ya conocer a los compañeros, ya hablé con el coach Pablo, hablé con Scott Bamforth que compartimos vestuario en Sevilla, y a intentar ayudar al máximo al equipo”.

Y pese a que reconoció quiere ser campeón en México, Pierre David Oriola Garriga, dijo que prefiere ir paso a paso; además, destacó la calidad del roster de "La Fuerza".

“Hay que ir partido a partido, la filosofía tiene que ser esta, siempre es la correcta ir partido a partido, semana a semana pero creo que las bases las tenemos, el equipo es un muy buen equipo, hay muy buenos jugadores, tenemos un gran coach que lo ha demostrado en los últimos años, y porque no, ser campeones y brindarle a la afición de Monterrey la Copa primero y la Liga”.

ES AMIGO DEL DT DE RAYADOS DOMENEC TORRENT

Por otra parte, el basquetbolista reveló tener una buena amistad con el estratega del equipo de fútbol Rayados de Monterrey, pues es familiar de un excompañero suyo.