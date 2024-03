No tuvimos una buena noche, acepta Fernando Ortiz

En tales términos se expresó el estratega de los Rayados, Fernando Ortiz, al final del empate que su equipo rescató ante uno de los coleros del torneo, Xolos de Tijuana.

"Yo creo que los noventa minutos intentamos jugar, las cosas no se dieron como quisieramos, pero no quiero buscar que suene excusa la cancha, nunca pudimos controlar el balón, si bien para el rival también se le hizo difícil, nosotros lo intentamos, no tuvimos una buena noche quizás, eso hay que reconocerlo, no solamente dar esa observación del campo de juego".

"Al no tener una buena noche quizá no se vio el juego que veníamos reflejando, pero lo importante es que los chicos lo entendieron, siempre tuvieron la intención de querer ganarlo, de ir a buscar el empate, nunca nos planteamos el empate cuando íbamos cero a cero, pero rescato mucho eso".

Sobre las desventajas con que su equipo se encontró al jugar en pasto artificial, el argentino explicó.

"Muchas cosas, muchos factores, el bote de la pelota, cuando crees que te puedes anticipar bota diferente, los rebotes, cuando crees que la pelota se va larga la pelota se queda, el pase preciso, el poder controlar, el poder entender el juego de primera, hay muchos factores que llevan a un campo sintético si no estás acostumbrado, si estás acostumbrado quizás tenés esa ventaja, pero al no tener la posibilidad de entrenar de diario en este sintético y venir a plantear un juego que nosotros recurrimos en cualquier cancha donde vamos a jugar, se torna difícil, pero vuelvo a insistir, no es excusa, quizás no pudimos hacerlo, no tuvimos una buena noche también hay que reconocerlo, pero logramos un empate que seguimos ahí estando arriba".

FELICITÓ A SUS JUGADORES

Así mismo, Ortiz lanzó una felicitación a sus jugadores por sobreponerse a las adversidades, "Quiero felicitar a mis jugadores porque, si bien lo dije y lo vuelvo a sostener, cuando se juega en esta situación de cancha sintética es muy difcíl de jugar al fúrtbol, no es excusa pero es otro deporte, y cuando es otro deporte a veces hay que destacar la entrega, la idea de seguir buscando más allá del resultado, quise hacer uin paréntesis para felicitar a mis jugadores".

Dijo además que, "No soy del entrenador que cree que hay equipo alterno, soy del entrenador que considero que lo mejor que podemos presentar al día de hoy el equipo fue el equipo que inició, si bien habitualmente no son los jugadores que uno ve, o ven diario, yo confío en la plantilla que tengo, y sacamos un punto importante en una cancha difícil contra un rival que si bien se hace muy fuerte de local más allá de la realidad que está pasando en Tijuana".

EL CLUB DEMANDA EXIGENCIA

Por otro lado, 'Tano' reconoció que la parte más importante vendrá en las finales, pero también consideró que en Rayados la exigencia es de estar siempre, incluyendo fase regular, en los primeros lugares.

"El club demanda la exigencia que nos pone por delante, Monterrey siempre tiene que estar en los primeros puestos y así luego pensar en una liguilla, si bien vos arrancaste la pregunta diciendo que no importa donde termine, sino lo importante es la liguilla, es tal cual es, pero al tener el cargo que tengo en un club tan importante como Monterrey lleva que tengamos esa exigencia y esa obligación por decir de estar en los primeros puestos, en el momento en que se venga la liguilla o finales de la copa, es ahí donde realmente es lo que importa".

VIVE EL DÍA A DÍA

Para finalizar, Ortiz dijo quer irán partido a partido viendo que cuadro podrá utilizar.

"Lo dije en la fecha anterior iremos día a día, esto es así, considero que es mejor así, no pensar o dividir un momento de un campeonato o la copa, veremos que es lo mejor que podamos presentar el día domingo en casa con nuestra gente contra Pumas, luego pensaremos en el mejor equipo que podamos presentar en Cincinnati, pero vivo el día a día, los chicos viven el día a día y así iremos avanzando a medida que nos permita avanzar".

Comentarios