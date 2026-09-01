'No tengo más': Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina tras más de 20 años, en los que conquistó títulos y marcó una era.

El día que millones de argentinos temieron por años, llegó. Este 31 de agosto Lionel Messi anunció su retiro de la Selección, después de más de 20 años vistiendo la camiesta albiceleste en los que conquistó todos los títulos que disputó

Su aventura con la Selección inició el 29 de junio de 2004, cuando fue convocado con la Sun 20 a un encuentro ante Paraguay, donde dio un gol y una asistencia en el triunfo por 8-0.

Al año siguiente fue campeón del mundo de la categoría venciendo a la poderosa Nigeria en la final. La Pulga terminó el certamen como Bota de Oro y Balón de Oro de la justa.

Siendo ya una joya del futbol mundial, España intentó convocarlo, pues por todos sus años viviendo en Europa ya era elegible para nacionalizarlo, sim embargo, rechazó el llamado y esperó a Argentina, que de emergencia organizó un amistoso contra Hungría en Budapest para que no pudiera jugar con otro equipo.

De ahí comenzó un camino que inició mal, pero que con el paso del tiempo fue mejorando hasta llegar a su punto máximo en 2022.

Durante su etapa con la mayor, Messi jugó 6 Copas del Mundo, 7 Copas América y una Finalissima.

En total, fueron 207 partidos con la Selección, 125 goles y 68 asistencias. Además, conquistó dos Copas América, una Finalissima y el Mundial de 2022.