¡No sufre! Tigres cerró como único invicto de visita en Liga MX

Históricamente, Tigres se caracterizó por ser un equipo que en casa se volvía muy fuerte, pero que cuando jugaba de visitante le costaba mucho trabajo, sin embargo, con Guido Pizarro se cambió la tendencia, pues los regios no perdieron ningún partido fuera de casa este semestre.

Bajo el mando del argentino, los felinos lograron una marca de cuatro triunfos y cuatro empates, incluidas visitas a algunas de las canchas más complicadas de México.

Los auriazules le pegaron a Toluca de visitante, siendo esta su única derrota en el Nemesio Díez y también derrotaron a Pachuca, otro que se complica jugando fuera de casa. Además, le sacó el empate a Chivas y Rayados; ese último de los mejores locales.

Este dato de su buen paso fuera de casa podría ser clave para Tigres en la parte más importante del torneo, pues aunque cerraría los Cuartos de Final en casa, si el top 4 avanza a Semifinales, le tocaría cerrar las siguientes dos fases como visitante.

Finalmente, los felinos suman 12 partidos al hilo sin perder, lo que significa que llegarán embalados a la Liguilla, donde sale a relucir el colmillo del plantel, que se ha convertido en el rey de las Fases Finales.